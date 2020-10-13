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Скрипник: Сказал команде, что игра с Шахтером может стать переломной. Так и получилось

Премьер-лига
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Наставник Зари прокомментировал старт сезона для луганской команды

Скрипник: Сказал команде, что игра с Шахтером может стать переломной. Так и получилось
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о старте команды в новом сезоне, а также прокомментировал кадровую ситуацию.

"Вся борьба для нас еще впереди, с учетом того, что мы с лидерами сыграли хорошо, мы набираем. Нормально чувствуем себя, а то что планировалось — это футбол, так получилось.

Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Тяжелый календарь? Это только мобилизует. У нас нет боязни, есть нюансы и ошибки — они есть у любой команды. Но мы находимся в хорошей форме, есть уверенность.

Я сказал команде после второго тура, что игра с "Шахтером" может стать переломной, вернет настроение и игру. Так и получилось. Потом так же сыграли и с Киевом. Хотелось бы иметь больше очков, но пока все нормально. Мы приобрели двух нападающих — они нужны нам для ротации, мы хотим быть агрессивными впереди. А в оборону у нас есть молодой парень Руфати, он чем-то похож на Чеберко — очень быстрый, всего лишь 20 лет ему, это будущее нашей команды.

В обороне как таковой ротации и не надо, главное быть стабильными. Мы довольны, что провели трансферную кампанию, как мы и хотели. Саша Гладкий также доказал, он подсказывает и показывает отношение на тренировках. В этом плане мы искали такого нападающего и нашли. Его здесь прекрасно приняли.

У нас хорошая атмосфера в команде, все наладилось. Никакого раздора не было, просто были нюансы, которые всегда случаются в переходном периоде. Сейчас смотрим вперед, стартуем в еврокубках скоро. Ребята очень старались, и в этих шести играх постараемся как можно лучше выступить. Контакт с президентом? Как и был, в телефонном режиме. Когда мы в Киеве — бывает, встречаемся. Все нормально", — подытожил Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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