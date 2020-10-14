Рух отказался подписывать контракт с воспитанником Шахтера

24-летний экс-полузащитник донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе, который был на просмотре в "Рухе", не впечатлил тренерский штаб львовян. После контрольного матча с черновицкой "Буковиной" от его услуг было решено отказаться.

Последним новичком дебютанта УПЛ остается словенский центральный защитник, 20-летний Давид Зец, выступавший ранее у себя на родине за "Триглав", а в Португалии за вторую команду "Бенфики". Однако на сегодняшний момент руководство "Руха" рассматривает словенца как игрока молодежного состава.

В шестом туре УПЛ "Рух" 17-го октября на "Арене-Львов" будет принимать киевское "Динамо".