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Рух отказался подписывать контракт с воспитанником Шахтера

Премьер-лига
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Руководство львовской команды не впечатлила игра полузащитника

Рух отказался подписывать контракт с воспитанником Шахтера
Новина українською

24-летний экс-полузащитник донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе, который был на просмотре в "Рухе", не впечатлил тренерский штаб львовян. После контрольного матча с черновицкой "Буковиной" от его услуг было решено отказаться.

Последним новичком дебютанта УПЛ остается словенский центральный защитник, 20-летний Давид Зец, выступавший ранее у себя на родине за "Триглав", а в Португалии за вторую команду "Бенфики". Однако на сегодняшний момент руководство "Руха" рассматривает словенца как игрока молодежного состава.

В шестом туре УПЛ "Рух" 17-го октября на "Арене-Львов" будет принимать киевское "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Бека Вачиберадзе
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