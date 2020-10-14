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Директор департамента медицины Шахтера: Новых случаев COVID-19 в клубе не выявлено

Премьер-лига
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Заболевшие игроки продолжают проходить лечение

Директор департамента медицины Шахтера: Новых случаев COVID-19 в клубе не выявлено
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Полторы недели назад у двух игроков "Шахтера" был обнаружен коронавирус. Повторное тестирование спустя четыре дня подтвердило еще 18 случаев заражения COVID-19.

Директор департамента медицины дончан Дмитрий Скибинский рассказал о ситуации с зараженными, а также рассказал о дальнейших действиях касаемо этих игроков.

"На данный момент большинство игроков чувствуют себя хорошо. Болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительно выраженными симптомами. Каждый день медицинская служба мониторит состояние футболистов. Те, у кого есть симптомы, получают симптоматическое лечение согласно протоколу Министерства здравоохранения Украины. Бессимптомные вместе с тренером по физподготовке и медицинской службой приступили к индивидуальным тренировкам.

Новых случаев на данный момент не выявлено. Следующий раунд тестирования для всей команды – 15 октября, а для игроков и персонала, у которых предварительно выявили коронавирус, – 18 октября", - сказал Скибинский.

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
Shakhtar news

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