Директор департамента медицины Шахтера: Новых случаев COVID-19 в клубе не выявлено

Полторы недели назад у двух игроков " Шахтера " был обнаружен коронавирус. Повторное тестирование спустя четыре дня подтвердило еще 18 случаев заражения COVID-19.

Директор департамента медицины дончан Дмитрий Скибинский рассказал о ситуации с зараженными, а также рассказал о дальнейших действиях касаемо этих игроков.

"На данный момент большинство игроков чувствуют себя хорошо. Болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительно выраженными симптомами. Каждый день медицинская служба мониторит состояние футболистов. Те, у кого есть симптомы, получают симптоматическое лечение согласно протоколу Министерства здравоохранения Украины. Бессимптомные вместе с тренером по физподготовке и медицинской службой приступили к индивидуальным тренировкам.

Новых случаев на данный момент не выявлено. Следующий раунд тестирования для всей команды – 15 октября, а для игроков и персонала, у которых предварительно выявили коронавирус, – 18 октября", - сказал Скибинский.