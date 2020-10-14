Флуминенсе хочет арендовать хавбека Шахтера

Бразильский "Флуминенсе" проявляет интерес к хавбеку " Шахтера " Маркиньосу Сиприано.

По информации Globo, бразильский клуб хочет договориться с "Шахтером" об аренде 21-летнего игрока.

Клубы ранее уже контактировали на предмет заключения сделки, но в последний момент "горняки" поставили переговоры на паузу из-за вспышки коронавируса. "Горняки" переживают, что из-за распространения вируса команда может столкнуться с кадровым кризисом.

Трансферное окно в Бразилии будет открыто до 9 ноября, и "Флуминенсе" все еще рассчитывает согласовать переход Сиприано.

Напомним, что в нынешнем сезоне Смприано на поле в официальных матчах еще не выходил.