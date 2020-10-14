  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов: Здоровье – супер. Надеюсь, тест даст отрицательный результат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Здоровье – супер. Надеюсь, тест даст отрицательный результат

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан горняков рассказал о своей самоизоляции

Пятов: Здоровье – супер. Надеюсь, тест даст отрицательный результат
Новина українською

Вратарь и капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о том, как проводит период самоизоляции.

– Андрей, как ты себя чувствуешь? Как здоровье?

– Здоровье – супер. Надеюсь, тест даст отрицательный результат, я вернусь в общую группу и смогу готовиться к матчам.

– Как проходит самоизоляция?

– Как и у всех ребят: мы закрыты, отрезаны от своих семей. Слава Богу, есть сериалы, саморазвитие. Еще я занимаюсь с тренером по дикции, а также выполняю упражнения, которые присылает реабилитолог.

– Насколько ситуация сложна для тебя в психологическом плане?

– Как и для любого футболиста, остаться без футбола – это невозможно! Я с нетерпением жду, когда вернусь в общую группу.

– Две недели без тренировок: сколько времени потребуется, чтобы набрать форму?

– Мы – профессионалы, поддерживаем форму. Да, без игровых упражнений, но физически, думаю, мы не сильно потеряем. Надеюсь, что пару дней – и будем в той форме, в которой были до карантина.

– С кем из партнеров по команде ты на связи?

– Практически со всеми. Тарас Степаненко, Тайсон, Сергей Кривцов… Мы находимся рядом, хоть и не видимся, но поддерживаем связь. Каждый рассказывает о своих ощущениях и самочувствии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar news

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...