Пятов: Здоровье – супер. Надеюсь, тест даст отрицательный результат

Вратарь и капитан " Шахтера " Андрей Пятов рассказал о том, как проводит период самоизоляции.

– Андрей, как ты себя чувствуешь? Как здоровье?

– Здоровье – супер. Надеюсь, тест даст отрицательный результат, я вернусь в общую группу и смогу готовиться к матчам.

– Как проходит самоизоляция?

– Как и у всех ребят: мы закрыты, отрезаны от своих семей. Слава Богу, есть сериалы, саморазвитие. Еще я занимаюсь с тренером по дикции, а также выполняю упражнения, которые присылает реабилитолог.

– Насколько ситуация сложна для тебя в психологическом плане?

– Как и для любого футболиста, остаться без футбола – это невозможно! Я с нетерпением жду, когда вернусь в общую группу.

– Две недели без тренировок: сколько времени потребуется, чтобы набрать форму?

– Мы – профессионалы, поддерживаем форму. Да, без игровых упражнений, но физически, думаю, мы не сильно потеряем. Надеюсь, что пару дней – и будем в той форме, в которой были до карантина.

– С кем из партнеров по команде ты на связи?

– Практически со всеми. Тарас Степаненко, Тайсон, Сергей Кривцов… Мы находимся рядом, хоть и не видимся, но поддерживаем связь. Каждый рассказывает о своих ощущениях и самочувствии.