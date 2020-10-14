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Хочолава, Бондарь, Марлос, Коваленко и Болбат вернулись в общую группу Шахтера
В обойме Каштру уже 18 игроков
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Во вторник к команде присоединились Давид Хочолава и игроки дубля: защитник Марк Мампасси, полузащитники Вячеслав Чурко, Денис Шостак и нападающий Даниил Гончарук.
В среду к тренировкам приступили сборники Валерий Бондарь, Марлос и Виктор Коваленко. Вернулся в общую группу и Сергей Болбат.
Всего в тренировке, которая длилась полтора часа, участвовали 18 футболистов.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Львов" состоится в субботу, 17 октября.
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