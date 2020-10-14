Хочолава, Бондарь, Марлос, Коваленко и Болбат вернулись в общую группу Шахтера

" Шахтер " продолжает подготовку к матчу 6-го тура УПЛ со "Львовом". 14 октября подопечные Луиша Каштру провели плановую тренировку в Святошино.

Во вторник к команде присоединились Давид Хочолава и игроки дубля: защитник Марк Мампасси, полузащитники Вячеслав Чурко, Денис Шостак и нападающий Даниил Гончарук.

В среду к тренировкам приступили сборники Валерий Бондарь, Марлос и Виктор Коваленко. Вернулся в общую группу и Сергей Болбат.

Всего в тренировке, которая длилась полтора часа, участвовали 18 футболистов.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Львов" состоится в субботу, 17 октября.