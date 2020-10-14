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Кобин: Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь

Премьер-лига
(2 голосов)

Перед каждой игрой, перед каждой

Кобин: Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о том, что перед каждым матчем команда ходит в церковь.

"Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь. Вся команда. Едем на матч, останавливается автобус, потому что церковь находится по пути, и заходим буквально на 5-10 минут.

Не все нормально это воспринимают. Никто никого не заставляет. Останавливается автобус и спрашивают, есть ли желающие. Кто-то идет, кто-то стоит на улице и ждет. У футболиста могут быть какие-то проблемы, на##р ему эта церковь, он о своем думает. А есть такие, что с проблемы сразу бегут в церковь", – сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
14.10.2020 в 19:56
Вот выражение Васи "...на##р ему эта церковь..." как раз и показывает нужность этого мероприятия..
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Инспектор ( )
14.10.2020 в 19:40
Иконы хоть не целуете?
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