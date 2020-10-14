Кобин: Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь

Главный тренер " Миная " Василий Кобин рассказал о том, что перед каждым матчем команда ходит в церковь.

"Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь. Вся команда. Едем на матч, останавливается автобус, потому что церковь находится по пути, и заходим буквально на 5-10 минут.

Не все нормально это воспринимают. Никто никого не заставляет. Останавливается автобус и спрашивают, есть ли желающие. Кто-то идет, кто-то стоит на улице и ждет. У футболиста могут быть какие-то проблемы, на##р ему эта церковь, он о своем думает. А есть такие, что с проблемы сразу бегут в церковь", – сказал Кобин.