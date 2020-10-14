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Бущан – лидер по сейвам в Лиге наций нынешнего сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

В двух матчах Георгий сделал 20 сейвов

Бущан – лидер по сейвам в Лиге наций нынешнего сезона
Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан лидирует по количеству сейвов в нынешнем розыгрыше Лиге наций.

Голкипер провел два матча – против Германии (1:2) и Испании (1:0) и сделал в этих поединках 20 сейвов.

В топ-5 по этому показателю также входят Жозеп Гомес (Андорра), Анри Бонелло (Мальта) – оба по 16, Антон Шунин (Россия) – 14 и Доминик Ливакович (Хорватия) – 13.

Напомним, что после 4-х матчей Украина в своей группе с 6 очками занимает 3-е место.

Бущан – лидер по сейвам в Лиге наций нынешнего сезона - изображение 1
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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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ferzz (Gluhiv)
14.10.2020 в 20:57
Красава!
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