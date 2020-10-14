Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан – лидер по сейвам в Лиге наций нынешнего сезона
В двух матчах Георгий сделал 20 сейвов
Голкипер
Голкипер провел два матча – против Германии (1:2) и
В топ-5 по этому показателю также входят Жозеп Гомес (Андорра), Анри Бонелло (Мальта) – оба по 16, Антон Шунин (Россия) – 14 и Доминик Ливакович (Хорватия) – 13.
Напомним, что после 4-х матчей Украина в своей группе с 6 очками занимает 3-е место.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (1)
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ferzz (Gluhiv)
14.10.2020 в 20:57
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