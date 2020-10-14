Рух попрощался с бразильским защитником и украинским хавбеком

Бразильский защитник Сидней и украинский хавбек Олег Синица покидают львовский "Рух" .

Как сообщает клуб, контракты с игроками разорваны по взаимному согласию сторон.

Синица защищал цвета "Руха" с июля 2019 года. За это время хавбек принял участие в 25-ти поединках "желто-черных" в Первой лиге и в 1-м матче УПЛ, в которых в свой актив записал 1 ассист.

Сидней выступал за клуб с января прошлого года. Бразильский защитник провел за львовян 14 матчей и отметился двумя забитыми голами.