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Рух попрощался с бразильским защитником и украинским хавбеком
Сидней и Олег Синица покидают клуб
Бразильский защитник Сидней и украинский хавбек Олег Синица покидают
Как сообщает клуб, контракты с игроками разорваны по взаимному согласию сторон.
Синица защищал цвета "Руха" с июля 2019 года. За это время хавбек принял участие в 25-ти поединках "желто-черных" в Первой лиге и в 1-м матче УПЛ, в которых в свой актив записал 1 ассист.
Сидней выступал за клуб с января прошлого года. Бразильский защитник провел за львовян 14 матчей и отметился двумя забитыми голами.
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Источник:ФК Рух
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