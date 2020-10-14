Александрия на дерби с Ингульцом будет вынуждена подтянуть игроков молодежки

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев рассказал, какая обстановка в команде после октябрьской вспышки коронавируса.

"Главная сложность в том, что заразившиеся игроки сейчас находятся на самоизоляции по месту жительства и поэтому вынуждены повторные тесты сдавать не в Александрии.

Думаю, что к вечеру 15 октября уже можно будет точно сказать, как изменилась ситуация у тех футболистов, у которых были положительные результаты. Хотя уже сейчас можно предположить, что в ближайшем календарном поединке с "Ингульцом" придется задействовать, как игроков главной команды, так и молодежного состава.

Достаточно сказать, что на сегодняшней тренировке занимались лишь четверо футболистов основы. Вернулся из расположения сборной Украины вратарь Юрий Панькив, который, надеюсь, поможет нам в дерби. Также рассчитываем на арендованного у донецкого "Шахтера" центрального защитника Валерия Бондаренко, который в последнее время выступал в Португалии", - сказал Китаев.

Напомним, что поединок 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Ингулец" состоится 18 октября.