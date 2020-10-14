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Александрия на дерби с Ингульцом будет вынуждена подтянуть игроков молодежки

Премьер-лига
(1 голосов)

Ситуация с заболевшими COVID-19 пока что не ясна

Александрия на дерби с Ингульцом будет вынуждена подтянуть игроков молодежки
Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал, какая обстановка в команде после октябрьской вспышки коронавируса.

"Главная сложность в том, что заразившиеся игроки сейчас находятся на самоизоляции по месту жительства и поэтому вынуждены повторные тесты сдавать не в Александрии.

Думаю, что к вечеру 15 октября уже можно будет точно сказать, как изменилась ситуация у тех футболистов, у которых были положительные результаты. Хотя уже сейчас можно предположить, что в ближайшем календарном поединке с "Ингульцом" придется задействовать, как игроков главной команды, так и молодежного состава.

Достаточно сказать, что на сегодняшней тренировке занимались лишь четверо футболистов основы. Вернулся из расположения сборной Украины вратарь Юрий Панькив, который, надеюсь, поможет нам в дерби. Также рассчитываем на арендованного у донецкого "Шахтера" центрального защитника Валерия Бондаренко, который в последнее время выступал в Португалии", - сказал Китаев.

Напомним, что поединок 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Ингулец" состоится 18 октября.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев Валерий Бондаренко Андрей Панькив коронавирус
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nabo74
14.10.2020 в 23:08
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