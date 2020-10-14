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Сенькив: Мариуполем руководит Шахтер, Палкин, и временами Шаблий, а не пакистанец из Москвы

Премьер-лига
(4 голосов)

История о загадочном президенте Мариуполя, которого никто не видел

Сенькив: Мариуполем руководит Шахтер, Палкин, и временами Шаблий, а не пакистанец из Москвы
Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив рассказал о загадочном пакистанце Тарике Махмуде Чаудри, который по документам является президентом "Мариуполя".

"Этот человек существует, и он действительно имеет отношение к "Мариуполю". Но если игрокам команды показать его фото, они не скажут кто это.

Тарик родился в Пакистане и учился в мариупольском металлургическом институте. Он занимался разным бизнесом и в какое-то время сблизился с экс-президентом клуба Владимиром Бойко. Он стал совладельцем клуба и после смерти Бойко в 2015 Чаудри стал президентом "Мариуполя".

Интересно, что ему принадлежит только 1% акций клуба. Второй конечный бенефициар клуба – это Нурбану Чаудри. Наверное, это какой-то родственник Тарика, потому что у них одна прописка в Москве в каком-то там переулке.

Больше 96% акций клуба принадлежат багамской компании "Сабина интернешнл трейдинг лимитед", которую также связывают с Тариком, но это официально не подтверждено.

Именно этой компании принадлежит большая часть "Мариуполя", а Тарик выполняет функцию президента клуба в разделе сайта "Мариуполя". Его никто не видел, с ним никто не говорил Нужно говорить об этом четко и открыто, что он подставная личность.

Клубом руководит "Шахтер", руководит Палкин, временами Шаблий, но не пакистанец из Москвы", - сказал Сенькив.

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В статье: ФК Мариуполь ТаТоТаке Тарик Махмуд Чаудри Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
14.10.2020 в 23:41
Полишинеля вспомнили
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0
-1
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
15.10.2020 в 01:07
Этот "расследователь" ( видимо, приверженец творчества Цыганика ) ниче не говорит о других историях в укр. футболе? Ну, например, о делах во львовском футболе, зарплатной ведомости ДК? Я уж не говорю о более ранних делах. А то я как-то не интересовался его "самоотверженным трудом на благо футбола". А запах заказухи так и прет...
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