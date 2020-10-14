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Сенькив: Мариуполем руководит Шахтер, Палкин, и временами Шаблий, а не пакистанец из Москвы
История о загадочном президенте Мариуполя, которого никто не видел
Ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив рассказал о загадочном пакистанце Тарике Махмуде Чаудри, который по документам является президентом "
"Этот человек существует, и он действительно имеет отношение к "Мариуполю". Но если игрокам команды показать его фото, они не скажут кто это.
Тарик родился в Пакистане и учился в мариупольском металлургическом институте. Он занимался разным бизнесом и в какое-то время сблизился с экс-президентом клуба Владимиром Бойко. Он стал совладельцем клуба и после смерти Бойко в 2015 Чаудри стал президентом "Мариуполя".
Интересно, что ему принадлежит только 1% акций клуба. Второй конечный бенефициар клуба – это Нурбану Чаудри. Наверное, это какой-то родственник Тарика, потому что у них одна прописка в Москве в каком-то там переулке.
Больше 96% акций клуба принадлежат багамской компании "Сабина интернешнл трейдинг лимитед", которую также связывают с Тариком, но это официально не подтверждено.
Именно этой компании принадлежит большая часть "Мариуполя", а Тарик выполняет функцию президента клуба в разделе сайта "Мариуполя". Его никто не видел, с ним никто не говорил Нужно говорить об этом четко и открыто, что он подставная личность.
Клубом руководит "Шахтер", руководит Палкин, временами Шаблий, но не пакистанец из Москвы", - сказал Сенькив.
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