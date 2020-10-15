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Боевой день в Лиге Наций и отъезд Воронина в Россию. Главные новости за 14 октября
UA-Football собрал для Вас самые важные новости из мира спорта за среду, 14 октября
Лига Наций: победы Франции, Португалии и Бельгии, проблемы Англии
В элитном дивизионе Лиги Наций произошло много интересного. Франция и Португалия добыли синхронные победы и продолжают вместе возглавлять таблицу группы 3. "Ле Бле" на классе одолели хорватов в Загребе (2:1), а "Селессау" даже без Роналду разбили дома шведов (3:0). В группе 2 Бельгия в непростой игре одолела Исландию (2:1) благодаря дублю Лукаку. Англия же выстрелила себе в ногу, проиграв дома Дании (0:1), и теперь отстает от "Красных дьяволов" на 2 очка. В группе 1 сенсационно в лидеры после 4 туров выбилась Польша, разгромившая вчера Боснию и Герцеговину (3:0). Опять поляков выручил Левандовский - у него дубль. В параллельной игре Италия и Нидерланды поделили очки (1:1) и теперь отстают от "Кадры" на 1 и 2 бала соответственно.
Андрей Воронин вернулся в московское "Динамо"
Не самое очевидное решение, но каждый сам кузнец своей судьбы. Андрей Воронин официально вернулся в московское "Динамо" и займет пост ассистента нового тренера Сандро Шварца. 41-летний украинец успешно выступал за москвичей в 2010-14 годах - на его счету 22 гола в 80 матчах. После завершения карьеры Воронин некоторое время был скаутом сборной Украины и получил в Киеве тренерский диплом. Напомним, у одессита 74 матча (8 голов) в футболке нашей национальной сборной.
В "Ювентусе" коронавирус: на изоляции Роналду и Маккенни
О коронавирусе у Криштиану СМИ писали еще позавчера - в данный момент, он в Турине на карантине. Также вчера опасную болезнь обнаружили у хавбека "Ювентуса" Уэстона Маккенни. Он тоже отправлен на самоизоляцию, а остальным игрокам туринцев запрещено ближайшую неделю контактировать с посторонними людьми. И все это, напомним, за 6 дней до игры "Юве" против "Динамо". Цинично прозвучит, но везет Киеву. Потеря лучшего снайпера и основного опорного обязательно скажется на команде Андреа Пирло. Да и неделя взаперти тоже.
Реформа АПЛ провалилась: клубы не поддержали "Ливерпуль" и "МЮ"
Непримиримые соперники на поле вдруг объединились, чтобы предложить английскому футболу реформы - 18 клубов в АПЛ вместо 20, отказ от Кубка лиги и Суперкубка Англии и более честное разделение доходов от продажи ТВ-прав. Вот только не учли американские собственники "Ливерпуля" и "МЮ", как сильно в Англии держатся за традиции. В итоге "Big Picture" не поддержал больше ни один клуб, и идея бесславно провалилась. Хорошая новость для Андрея Ярмоленко - он последнее время только в Кубке лиги и выходит.
"Наполи" присудили техническое поражение за неявку в Турин
Странные дела творятся в Италии. Местная федерация футбола присудила "Наполи" техническое поражение за неявку на матч против "Ювентуса", хотя клуб настаивает, что ему запретили покидать регион местные власти из-за наличия в команде больных на COVID. Федерация же парирует, дескать, это была только рекомендация, а не запрет. Конечно, "Наполи" будет подавать апелляцию - может, там что-то разъяснится. Пока все максимально непонятно.
Хавбеком "Шахтера" интересуются в Бразилии
Ну а бразильский гигант Globo утверждает, что "Флуминенсе" уже контактировал с "Шахтером" насчет Маркиньоса Сиприано и надеется заполучить хавбека к ноябрю. "Горняки" заплатили за 21-летнего бразильца 1 млн евро "Сан-Паулу" в 2018 году, но пока вложение себя не оправдало. Маркиньос проигрывает конкуренцию и сыграл в Украине лишь 18 преимущественно второстепенных матчей (1 гол). Globo пишет, что "Шахтер" не против его аренды, но медлит, опасаясь остаться без запасных в пик пандемии.
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