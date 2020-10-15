Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Шахтера отметился ассистом в матче Лиги Наций
Пострадала Словакия
Атакующий полузащитник "
На 68-й минуте Манор с углового ассистировал Захави, который сделал счет 1:2.
Читайте такжеЛига Наций. Красивый камбэк Израиля, победа Норвегии без голов Холанда, очередной триумф финнов
Матч закончился победой Израиля со счетом 3:2. Голы в составе Словакии забивали Гамшик и Мак, а у команды Манора Соломона все три гола забил Захави.
После 5 туров Израиль занимает 3 позицию в своей группе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фран Соль радуется всему, что было после Динамо
- Сенькив: Мариуполем руководит Шахтер, Палкин, и временами Шаблий, а не пакистанец из Москвы
- Шевчук: Бущан сделал колоссальный прорыв. Суркис пусть готовит факс для хорошего предложения
- "Кто-то растаможивал через Закарпатье комбайны и решил отдать на футбольном поле" - Цыганык намекает на договорняки в УПЛ
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киевоград)
15.10.2020 в 10:02
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
15.10.2020 в 09:38
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...