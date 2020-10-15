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Игрок Шахтера отметился ассистом в матче Лиги Наций

Премьер-лига
(1 голосов)

Пострадала Словакия

Игрок Шахтера отметился ассистом в матче Лиги Наций
Новина українською

Атакующий полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Израиля Манор Соломон принял участие в выездном матче со Словакией в Лиге Наций и отметился результативным пасом.

На 68-й минуте Манор с углового ассистировал Захави, который сделал счет 1:2.

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Матч закончился победой Израиля со счетом 3:2. Голы в составе Словакии забивали Гамшик и Мак, а у команды Манора Соломона все три гола забил Захави.

После 5 туров Израиль занимает 3 позицию в своей группе.

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В статье: Словакия Израиль Шахтер (Донецк) Лига Наций Манор Соломон
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
15.10.2020 в 10:02
Хорош этот Захави! Да и Израиль вцелом наберает!
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Acsakal (Kharkov)
15.10.2020 в 09:38
Захаві - ізраільский Левандовський?
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