Игрок Шахтера отметился ассистом в матче Лиги Наций

Атакующий полузащитник " Шахтера " и национальной сборной Израиля Манор Соломон принял участие в выездном матче со Словакией в Лиге Наций и отметился результативным пасом.

На 68-й минуте Манор с углового ассистировал Захави, который сделал счет 1:2.

Матч закончился победой Израиля со счетом 3:2. Голы в составе Словакии забивали Гамшик и Мак, а у команды Манора Соломона все три гола забил Захави.

После 5 туров Израиль занимает 3 позицию в своей группе.