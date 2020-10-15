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Фран Соль радуется всему, что было после Динамо
Возвращение в Испанию
Испанец Фран Соль, нападающий киевского "
Доволен всем, что произошло с момента моего перехода в "Тенерифе": прием, первая неделя тренировок, первые три очка.
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Мотивация максимальная, а желание сыграть в следующем матче огромное.
Пока 28-летний Фран Соль сыграл за "Тенерифе" только один полноценный поединок - 1:0 с "Райо Вальекано".
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Источник:Твіттер Франа Соля
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
15.10.2020 в 10:09
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
15.10.2020 в 09:04
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С.Карпович. (Ланівці)
15.10.2020 в 08:41
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