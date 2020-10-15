Фран Соль радуется всему, что было после Динамо

Испанец Фран Соль, нападающий киевского " Динамо ", который ушел в аренду в клуб "Тенерифе" из Сегунды, рассказал о ситуации после перехода.

Доволен всем, что произошло с момента моего перехода в "Тенерифе": прием, первая неделя тренировок, первые три очка.

Мотивация максимальная, а желание сыграть в следующем матче огромное.

Пока 28-летний Фран Соль сыграл за "Тенерифе" только один полноценный поединок - 1:0 с "Райо Вальекано".