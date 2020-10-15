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Фран Соль радуется всему, что было после Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Возвращение в Испанию

Фран Соль радуется всему, что было после Динамо
Новина українською

Испанец Фран Соль, нападающий киевского "Динамо", который ушел в аренду в клуб "Тенерифе" из Сегунды, рассказал о ситуации после перехода.

Доволен всем, что произошло с момента моего перехода в "Тенерифе": прием, первая неделя тренировок, первые три очка.

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Мотивация максимальная, а желание сыграть в следующем матче огромное.

Пока 28-летний Фран Соль сыграл за "Тенерифе" только один полноценный поединок - 1:0 с "Райо Вальекано".

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе (Испания) Фран Соль
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
15.10.2020 в 10:09
Конечно, контраст с голубой гвардией огромный!!!!
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0
-3
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
15.10.2020 в 09:04
После Динамо много ому будет рад. Это ведь не Шахтер который участвует в ЛЧ регулярно.
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+2
-4
С.Карпович. (Ланівці)
15.10.2020 в 08:41
Життя вдалося,сонечко,жирний контракт,інстаграм,а футбол,то таке.
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0
-3


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