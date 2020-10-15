Вместо Трубина. Шевчук советует Шахтеру подписать перспективного вратаря

Вячеслав Шевчук, телевизионный эксперт, бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины, в разговоре с ТК Футбол высказался об игре и перспективы 21-летнего вратаря " Ворсклы " Дмитрия Ризныка.

Что касается вратарей сборной ...Бущан сделал отличный прорыв, но я хочу еще сказать, что прекрасно себя проявляет Ризнык. Я бы сказал, что это потенциальный клиент для грандов украинского футбола.

Я думаю, для "Шахтера". Он мне очень напоминает Пятова в молодые годы. У него отличный выбор позиции, он быстрый, гибкий, хорошо играет ногами, читает игру, спокойный.