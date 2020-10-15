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Вместо Трубина. Шевчук советует Шахтеру подписать перспективного вратаря
Но указывает и на ошибки в игре
Вячеслав Шевчук, телевизионный эксперт, бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины, в разговоре с ТК Футбол высказался об игре и перспективы 21-летнего вратаря "
Что касается вратарей сборной ...Бущан сделал отличный прорыв, но я хочу еще сказать, что прекрасно себя проявляет Ризнык. Я бы сказал, что это потенциальный клиент для грандов украинского футбола.
Я думаю, для "Шахтера". Он мне очень напоминает Пятова в молодые годы. У него отличный выбор позиции, он быстрый, гибкий, хорошо играет ногами, читает игру, спокойный.
Он не очень высокий, но хорошо играет на выходах. Также и Бущан, который читает игру, хорош в рамке, отлично играет ногами - что левой, что правой. Может, на выходах ему можно добавить. У него есть небольшая проблема с этим, но в рамке он отлично стоит.
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