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Вместо Трубина. Шевчук советует Шахтеру подписать перспективного вратаря

Премьер-лига
(1 голосов)

Но указывает и на ошибки в игре

Вместо Трубина. Шевчук советует Шахтеру подписать перспективного вратаря
Новина українською

Вячеслав Шевчук, телевизионный эксперт, бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины, в разговоре с ТК Футбол высказался об игре и перспективы 21-летнего вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

Что касается вратарей сборной ...Бущан сделал отличный прорыв, но я хочу еще сказать, что прекрасно себя проявляет Ризнык. Я бы сказал, что это потенциальный клиент для грандов украинского футбола.

Я думаю, для "Шахтера". Он мне очень напоминает Пятова в молодые годы. У него отличный выбор позиции, он быстрый, гибкий, хорошо играет ногами, читает игру, спокойный.

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Он не очень высокий, но хорошо играет на выходах. Также и Бущан, который читает игру, хорош в рамке, отлично играет ногами - что левой, что правой. Может, на выходах ему можно добавить. У него есть небольшая проблема с этим, но в рамке он отлично стоит.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин Дмитрий Ризник
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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ulych (Запоріжжя)
15.10.2020 в 13:53
Не дай Боже, Різнику потрапити в обійми лу...донця Ахмєт-хана...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.10.2020 в 13:14
Та ну, хай Пятов ще років 3-4 стоїть, йому треба пропустити 500-600
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+2
0
аалекс ( Крым)
15.10.2020 в 12:57
Я думаю, что так и будет. Лучшие годы Пятова уже позади.
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0
-1
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Инспектор ( )
15.10.2020 в 12:50
Вдобавок. Не только с вратарской позицией Шахтер опоздал
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+2
0
ukatan (Харьковская обл.)
15.10.2020 в 11:52
Да, вратарь "Шахтеру" нужен. Пятов откровенно староват, а Трубин (ИМХО) явно на первый номер не тянет.
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-1


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