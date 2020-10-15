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Герой футбольного дня. Илья Забарный

Премьер-лига
(9 голосов)

Не закружится ли голова?

Герой футбольного дня. Илья Забарный
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Проблемы с центральными защитниками у "Динамо" возникли не сразу. Все накапливалось постепенно. Сначала всем надоедал Тамаш Кадар с его постоянными "привозами", затем окончательно стало понятно, что топ-игрока не получится из Артема Шабанова. Параллельно с этим из лазарета не выходил Никита Бурда, а Денис Попов чувствовал перенапряжение. Где-то в этом водовороте событий и стали обращать внимание на молодых талантов из академии.

Однако больше разговоров было не про Илью Забарного, а про Александра Сироту. Он быстрее притерся к основе, стал ездить с клубом на международные матчи и выходить в основе даже против таких соперников как "Шахтер". Однако сейчас, когда у первой команды в очередной раз поменялся тренер, а в клубе происходит своеобразная революция, Александр Сирота может только завидовать тому взлету, который произошел с Ильей Забарным.

Герой футбольного дня. Илья Забарный - изображение 1

На плечи молодого футболиста слава и ответственность рухнули со стремительностью горной лавины. Если в контексте Сироты можно было говорить о постепенном и планомерном развитии карьеры, то относительно Ильи Забарного актуально выражение "с места в карьер". Так уж случилось, что в начале сезона "Динамо" осталось без всех основных центральных защитников, поэтому тренеру пришлось экспериментировать. И следствием этих экспериментов стало место в центре обороны рядом с Виталием Миколенко не Александра Сироты, а Ильи Забарного.

Сирота тоже играет, но против соперников вроде "Миная", "Львов" и "Олимпика". Тогда как Забарный играл в Суперкубке против "Шахтера", играл против "Зари" в УПЛ, а главное – отыграл все три поединка квалификации Лиги чемпионов.

И если против АЗ и "Гента" на выезде было все более-менее нормально, то против бельгийцев в Киеве Забарный (и партнеры) провел не самый лучший матч. Можно говорить, что во втором тайме того матча "Динамо" уже потеряло структуру и концентрацию внимания, поэтому под обстрелом была вся линия защиты. Но Забарный едва не "привез" гол в свои ворота "обрезом" во вполне беззаботной ситуации.

А дальше была сборная и три поединка по девяносто минут. С Францией Илья Забарный выглядел в соответствии с контекстом – по-детски. Словно пятиклассник среди студентов. С Германией уже было лучше, а с Испанией – почти безупречно. Но еще интереснее, как будет развиваться карьера молодого защитника дальше.

Герой футбольного дня. Илья Забарный - изображение 2

Возвращается Попов, который расширяет выбор Мирчи Луческу. Будет ли наигрывать он и дальше связку Миколенко-Забарный? Можно предположить, что Миколенко вернется на свой родной левый фланг, для некоторых матчей чемпионата годится и Александр Сирота. Но кто выйдет против "Ювентуса"? Мирча Луческу не скрывает, что для него важны сыгранность и наличие у футболиста игровой практики во время окна сборных. Забарный в этом плане имеет преимущество перед конкурентами.

Но не закружится ли у парня голова? Не рано ли (и резко) на его плечи свалилась такая ответственность? Сможет ли Мирча Луческу уберечь Забарного от свойственной молодым футболистам нестабильности? Не станут ли на поток такие ляпы, как Ильи допустил в матче с "Гентом"? В этом уравнении еще много неизвестных.

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В статье: Динамо (Киев) герой футбольного дня Илья Забарный
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Комментарии (7)
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Hanter44 (Baburka)
15.10.2020 в 12:49
Что бы не говорили благожелатели-злопыхатели,но это хорошо,когда появляются новые имена,новые молодые таланты.
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0
-3
sauron (Киев)
15.10.2020 в 12:44
Попов будет играть левым ЦЗ, Забарный - правым, Миколенко и Кенджора - на краях. Луческу уже сыграл так одну игру в УПЛ.
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
15.10.2020 в 12:33
скільки вже було молодих і перспективних?((( надіюсь що він не поповнить їх лави.
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+1
-3
sauron (Киев)
15.10.2020 в 12:48
Забарный не просто перспективный, но качественно играет уже сейчас.Так резко в основу за последние годы вошло немало людей: Цыганков, Миколенко, Попов.
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
15.10.2020 в 13:03
За основу ДК - так. за збірну - ні. Грає тому що дехто "захворів" а інші були поломані. Хоча пацан молодець, центральний захисник це не нападник і вийти в основі проти таких "зубрів" як Франція. Німечинна та Іспанія маючи від роду 18 років та ще і не облажатись то це подвиг.
+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.10.2020 в 12:31
Удачі Іллі! Таке враження, що йому за антропометрією 21-22 роки.
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
15.10.2020 в 12:08
ТАК питань більше ніж відповідей! Наскільки Ілля може додати... Бо поки він ще легко ловиться на фінти майстеровитих футболістів та "виноси" теж повинні летіти не аби куди. Так що є куди рости!
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