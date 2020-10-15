Герой футбольного дня. Илья Забарный

Проблемы с центральными защитниками у "Динамо" возникли не сразу. Все накапливалось постепенно. Сначала всем надоедал Тамаш Кадар с его постоянными "привозами", затем окончательно стало понятно, что топ-игрока не получится из Артема Шабанова. Параллельно с этим из лазарета не выходил Никита Бурда, а Денис Попов чувствовал перенапряжение. Где-то в этом водовороте событий и стали обращать внимание на молодых талантов из академии.

Однако больше разговоров было не про Илью Забарного, а про Александра Сироту. Он быстрее притерся к основе, стал ездить с клубом на международные матчи и выходить в основе даже против таких соперников как "Шахтер". Однако сейчас, когда у первой команды в очередной раз поменялся тренер, а в клубе происходит своеобразная революция, Александр Сирота может только завидовать тому взлету, который произошел с Ильей Забарным.

На плечи молодого футболиста слава и ответственность рухнули со стремительностью горной лавины. Если в контексте Сироты можно было говорить о постепенном и планомерном развитии карьеры, то относительно Ильи Забарного актуально выражение "с места в карьер". Так уж случилось, что в начале сезона "Динамо" осталось без всех основных центральных защитников, поэтому тренеру пришлось экспериментировать. И следствием этих экспериментов стало место в центре обороны рядом с Виталием Миколенко не Александра Сироты, а Ильи Забарного.

Сирота тоже играет, но против соперников вроде "Миная", "Львов" и "Олимпика". Тогда как Забарный играл в Суперкубке против "Шахтера", играл против "Зари" в УПЛ, а главное – отыграл все три поединка квалификации Лиги чемпионов.

И если против АЗ и "Гента" на выезде было все более-менее нормально, то против бельгийцев в Киеве Забарный (и партнеры) провел не самый лучший матч. Можно говорить, что во втором тайме того матча "Динамо" уже потеряло структуру и концентрацию внимания, поэтому под обстрелом была вся линия защиты. Но Забарный едва не "привез" гол в свои ворота "обрезом" во вполне беззаботной ситуации.

А дальше была сборная и три поединка по девяносто минут. С Францией Илья Забарный выглядел в соответствии с контекстом – по-детски. Словно пятиклассник среди студентов. С Германией уже было лучше, а с Испанией – почти безупречно. Но еще интереснее, как будет развиваться карьера молодого защитника дальше.

Возвращается Попов, который расширяет выбор Мирчи Луческу. Будет ли наигрывать он и дальше связку Миколенко-Забарный? Можно предположить, что Миколенко вернется на свой родной левый фланг, для некоторых матчей чемпионата годится и Александр Сирота. Но кто выйдет против "Ювентуса"? Мирча Луческу не скрывает, что для него важны сыгранность и наличие у футболиста игровой практики во время окна сборных. Забарный в этом плане имеет преимущество перед конкурентами.

Но не закружится ли у парня голова? Не рано ли (и резко) на его плечи свалилась такая ответственность? Сможет ли Мирча Луческу уберечь Забарного от свойственной молодым футболистам нестабильности? Не станут ли на поток такие ляпы, как Ильи допустил в матче с "Гентом"? В этом уравнении еще много неизвестных.

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