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Мариуполь с двумя пересадками добирается на матч в Ужгород
Самолетом и автобусами
Очень сложный маршрут в ФК "
Оранжево-синие сегодня отправились в путь: автобусом в Днепр, тогда самолетом во Львов и еще 250 км снова автобусом в Ужгород, где и состоится поединок.
Накануне команда Остапа Маркевича тренировалась без игроков молодежной сборной Чеха, Сикана, Бондаренко и Топалова.
В составе нет дисквалифицированных, а единственная кадровая потеря - травма Кащука.
Матч "Минай" - "Мариуполь" состоится в субботу, 17 октября. Начало игры в 14:00.
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