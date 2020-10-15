Мариуполь с двумя пересадками добирается на матч в Ужгород

Очень сложный маршрут в ФК " Мариуполь ", последующий тур УПЛ он проведет на выезде с "Минаем", сообщает ТК Футбол.

Оранжево-синие сегодня отправились в путь: автобусом в Днепр, тогда самолетом во Львов и еще 250 км снова автобусом в Ужгород, где и состоится поединок.

Читайте также Кобин: Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь

Накануне команда Остапа Маркевича тренировалась без игроков молодежной сборной Чеха, Сикана, Бондаренко и Топалова.

В составе нет дисквалифицированных, а единственная кадровая потеря - травма Кащука.

Матч "Минай" - "Мариуполь" состоится в субботу, 17 октября. Начало игры в 14:00.