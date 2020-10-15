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Мариуполь с двумя пересадками добирается на матч в Ужгород

Премьер-лига
(1 голосов)

Самолетом и автобусами

Мариуполь с двумя пересадками добирается на матч в Ужгород
Новина українською

Очень сложный маршрут в ФК "Мариуполь", последующий тур УПЛ он проведет на выезде с "Минаем", сообщает ТК Футбол.

Оранжево-синие сегодня отправились в путь: автобусом в Днепр, тогда самолетом во Львов и еще 250 км снова автобусом в Ужгород, где и состоится поединок.

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Накануне команда Остапа Маркевича тренировалась без игроков молодежной сборной Чеха, Сикана, Бондаренко и Топалова.

В составе нет дисквалифицированных, а единственная кадровая потеря - травма Кащука.

Матч "Минай" - "Мариуполь" состоится в субботу, 17 октября. Начало игры в 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Мариуполь Алексей Кащук Минай
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
15.10.2020 в 14:10
Палкин денег жалеет?
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