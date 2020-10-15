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Сыграет против бывшей команды. Защитник Мариуполя прокомментировал противостояние с Минаем
Матч без болельщиков
Петр Стасюк, левый защитник "
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"Минай" всегда хорошо играл дома при болельщиках, но сейчас их не будет на этом матче. Хорошая команда. Сейчас чемпионат стал равным.
Хорошо подготовились, тренерский штаб дал определенную работу, мы вполне готовы к игре. Не думаю, что дорога отразится на игре - мы с этим справимся.
Поединок "Минай" - "Мариуполь" состоится в субботу, 17 октября. Начало в 14:00.
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Источник:Футбол News
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