Сыграет против бывшей команды. Защитник Мариуполя прокомментировал противостояние с Минаем

Петр Стасюк, левый защитник " Мариуполя ", два года играл в "Минае", прокомментировал ТК Футбол предстоящий поединок со своей бывшей командой.

"Минай" всегда хорошо играл дома при болельщиках, но сейчас их не будет на этом матче. Хорошая команда. Сейчас чемпионат стал равным.

Хорошо подготовились, тренерский штаб дал определенную работу, мы вполне готовы к игре. Не думаю, что дорога отразится на игре - мы с этим справимся.