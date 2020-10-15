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Динамо получило разрешение на присутствие до 20 000 зрителей на матч с Ювентусом

Премьер-лига
(1 голосов)

По Барселоне и Ференцварошу вопрос оставили открытым

Динамо получило разрешение на присутствие до 20 000 зрителей на матч с Ювентусом
Новина українською

Министерство здравоохранения Украины рассмотрело письмо ООО Футбольный клуб "Динамо" Киев по проведению футбольных матчей со зрителями и считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов УЕФА 20 октября с Ювентусом (Италия).

При организации футбольного матча и привлечении зрителей, организатор матча должен строго соблюдать противоэпидемические мероприятия, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача Украины, а также организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибун таким образом, чтобы не возникало скопления.

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Допуск зрителей на сектора - не более 30% болельщиков от вместимости стадиона НСК "Олимпийский", таким образом, чтобы обеспечить наличие свободных мест для зрителей спереди, сзади, сбоку, по диагонали, организацию и проведение температурного скрининга зрителей, обеспечить дезинфицирующими средствами на входах к стадиону и ограничить контакты среди зрителей на трибунах и в помещениях стадиона.

Решение по привлечению зрителей на матчи Лиги чемпионов 24 ноября с "Барселоной" (Испания) и 8 декабря с "Ференцварошем" (Венгрия) будет принято Министерством не ранее, чем за 15 дней до проведения соответствующих матчей.

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев) Ювентус (Италия) коронави
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Источник:
Динамо

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Комментарии (13)
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Dnepr-75 (Днiпро)
15.10.2020 в 17:22
Заразился на игре ЛЧ с Ювентусом звучит престижней чем на игре с Колосом например, это как понты дороже денег, но здоровье не купишь, поэтому каждый должен думать за себя сам, ибо в Украине граждане не нужны никому.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
15.10.2020 в 16:37
Зелена влада робить вигляд, що бореться з пандемією, закотуючи гроші з антикоронавірусного фонду в дороги (і не забуваючи про власні кишені), а зебіли роблять вигляд, що вірусу не існує. Вже і Тимошенко перехворіла, і Порошенко. Але зебіли думають, що в разі хвороби їх та їхніх близьких їх повезуть літаками до Німеччини, як Кернеса, або будуть відпоювати коктейлями з антитіл на підставі стовбурових клітин, як Трампа. А дзюськи вам! Будете в кращому випадку лежати в коридорах, ніхто до вас не буде підходити (бо лікарі масово звільняються) і заплатите за цей "сервіс" від 30 до 100 тис. - якщо виживете. 14.10.20, Франція, населення 65 млн, 104 померлих, у Парижі вводять комендатську годину (на матчі з Україною дозволили присутність 1000 вболівальників). 14.10.20, Україна, населення 43 млн., 107 померлих, на матч з Юве дозволили присутність 20000 вболівальників, але зебіли не задоволені. Воїстину, кожен "нарід" заслуговує на владу, яку має.
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+2
-1
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xo66it (Оболонский Рейх)
15.10.2020 в 16:03
т.е. низшие лиги, куда и так полторы калеки ходят, нельзя, а еврокубки можно?
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+3
0
Technical
15.10.2020 в 15:26
Пропоную вітчизняним клубам "забити болт" на ці заборони допуску глядачів на внутрішні матчі і впускати людей з витриманням 1,5 м дистанції. Це куди менш небезпечно, ніж все, що зараз в країні дозволено.
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+1
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.10.2020 в 15:17
А у чому відмінність від приміром гри Динамо-Зоря і Динамо-Ювентус? Не думаю, що на Зорю прийшло би більше 10-12 тис. А за три тижні гра ДК з кротами...
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+7
-1
Footballhead (м. Чернігів)
15.10.2020 в 17:31
Відмінність у тому, що на українцях піару не зробиш. Ми ж челядь для них, не то шо пани з Барселони. Як би ти до мене не ставився, але я правий.
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0
0
football_soccer (Украина)
15.10.2020 в 15:15
хоть кто-то может объяснить чем руководствуются те, кто запретил людям посещать спортивные соревнования внутренних чемпионатов, но разрешил посещать международные соревнования? Тот же стадион, те же кресла, та же игра, те же 90 минут , тот же вирус. Но в одном случае нельзя, а в другом можно? Или корона насколько проникается духом ЛЧ, что становится автоматически незаразной , а как только матч чемпионата так все, сразу атакует? ))))))) что у них там в головах? ))
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+4
0
Technical
15.10.2020 в 15:23
Саме головне, що при цьому працюють всілякі "наливайки", Епіцентри, їздить переповнене метро, діти ходять у школи. А на стадіонах під відкритим небом - виявляється "коронавірусна загроза".
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+6
-1
Acsakal (Kharkov)
15.10.2020 в 16:11
Дітей вже відправили на канікули, а потім - дистанційка. Метро - то необхідність потрапити на ту ж роботу. А футбол - то просто розвага. Якби вам поставили умови: вхід на матчі безкоштовний, але у вас помре хтось з близьких (мати, батько, дружина) -то ви би погодилися?
+1
0
Technical
15.10.2020 в 16:38
Питання не у вході на матчі. Питання у тому, що якщо робити локдаун - то всюди у всіх сферах, для того щоб це дало ефект. Як це зараз роблять більшість європейських країн. Зобов'язати всіх ходити у масках під страхом штрафу, наприклад. А забороняти щось одне, при тому якщо дозволено все інше - це не дасть позитивного результату. Це, знаєте, як мертвому - кадило... Це може вбити український футбол, може вбити інші види спорту - але нічого не дасть в боротьбі з хворобою
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.10.2020 в 15:50
Сколько стоят билеты на внутренний чемп, сколько на игры сборной, на ЛЧ. Минимум 20 000*200= 4 000 000 или максимум 15000*50=300 000. А когда последний раз было более 15 000 зрителей на чемп Украины? И где - в Киеве и в (условной) Ковалёвке?
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+1
0
Technical
15.10.2020 в 15:14
Я не розумію, чим це безпечніше, ніж 1500-2000 тисячі глядачів на умовному матчі Ворскла-Олімпік чи Чорноморець - Кремінь. Чому забороняти відвідування стадіону на внутрішніх змаганнях, якщо при цьому дозволяти велику кількість глядачів на міжнародних матчах, дозволяти роботу ресторанів, ТРЦ, громадського транспорту, шкіл і т. д.?
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+6
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.10.2020 в 15:18
Довбодятлу статистику-політикану Степанову важко пояснити прості речі.
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+4
-1


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