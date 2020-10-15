Динамо получило разрешение на присутствие до 20 000 зрителей на матч с Ювентусом

Министерство здравоохранения Украины рассмотрело письмо ООО Футбольный клуб " Динамо " Киев по проведению футбольных матчей со зрителями и считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов УЕФА 20 октября с Ювентусом (Италия).

При организации футбольного матча и привлечении зрителей, организатор матча должен строго соблюдать противоэпидемические мероприятия, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача Украины, а также организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибун таким образом, чтобы не возникало скопления.

Допуск зрителей на сектора - не более 30% болельщиков от вместимости стадиона НСК "Олимпийский", таким образом, чтобы обеспечить наличие свободных мест для зрителей спереди, сзади, сбоку, по диагонали, организацию и проведение температурного скрининга зрителей, обеспечить дезинфицирующими средствами на входах к стадиону и ограничить контакты среди зрителей на трибунах и в помещениях стадиона.

Решение по привлечению зрителей на матчи Лиги чемпионов 24 ноября с "Барселоной" (Испания) и 8 декабря с "Ференцварошем" (Венгрия) будет принято Министерством не ранее, чем за 15 дней до проведения соответствующих матчей.