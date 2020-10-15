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В Александрии уже 27 случаев COVID-19, один человек находится в больнице

Премьер-лига
(1 голосов)

Но температура у всех в норме

В Александрии уже 27 случаев COVID-19, один человек находится в больнице
Новина українською

Известны результаты ПЦР-тестов ФК "Александрия", которые главная команда сдала позавчера. Зафиксировано 27 положительных результатов среди игроков и персонала клуба.

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Сейчас 15 человек находятся на самоизоляции за пределами города, 11 - под наблюдением семейных врачей в городе Александрия, один - в районной больнице. Температура в норме, симптомов COVID ниу кого нет.

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В статье: ФК Александрия Александрия коронавирус тестирование
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Источник:
Олександрія

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
15.10.2020 в 16:44
Всем здоровья!!! Такими темпами надо матч с Ингулец переносить. Напихает новичок оставшимся бойцам ...
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scorpius (Ck)
15.10.2020 в 16:07
Хреново. Скорейшего выздоровления!
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