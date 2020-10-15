Рух заманивает болельщиков на матч с Динамо бесплатной стрижкой

Львовский " Рух " продолжает реализацию билетов на матч 6-го тура УПЛ с "Динамо", который состоится в субботу, 17 октября.

При этом львовяне придумали оригинальный маркетинговый ход - болельщикам будут предложены услуги парикмахера прямо на стадионе. Кресло для стрижки будет установлено таким образом, чтобы фанаты могли параллельно следить за игрой.

Первыми в акции поучаствуют трое болельщиков клуба, которые дадут самый интересный ответ на вопрос: "С какой прической у тебя ассоциируется "Рух"?.

Стоит отметить, что позавчера Кабмин Украины продлил карантин до конца года, а под запрет на проведение игр со зрителями попали все внутриукраинские соревнования.