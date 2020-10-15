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Рух заманивает болельщиков на матч с Динамо бесплатной стрижкой
Матч состоится со зрителями
Львовский "
При этом львовяне придумали оригинальный маркетинговый ход - болельщикам будут предложены услуги парикмахера прямо на стадионе. Кресло для стрижки будет установлено таким образом, чтобы фанаты могли параллельно следить за игрой.
Первыми в акции поучаствуют трое болельщиков клуба, которые дадут самый интересный ответ на вопрос: "С какой прической у тебя ассоциируется "Рух"?.
Стоит отметить, что позавчера Кабмин Украины продлил карантин до конца года, а под запрет на проведение игр со зрителями попали все внутриукраинские соревнования.
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