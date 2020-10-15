  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух заманивает болельщиков на матч с Динамо бесплатной стрижкой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух заманивает болельщиков на матч с Динамо бесплатной стрижкой

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч состоится со зрителями

Рух заманивает болельщиков на матч с Динамо бесплатной стрижкой
Новина українською

Львовский "Рух" продолжает реализацию билетов на матч 6-го тура УПЛ с "Динамо", который состоится в субботу, 17 октября.

При этом львовяне придумали оригинальный маркетинговый ход - болельщикам будут предложены услуги парикмахера прямо на стадионе. Кресло для стрижки будет установлено таким образом, чтобы фанаты могли параллельно следить за игрой.

Первыми в акции поучаствуют трое болельщиков клуба, которые дадут самый интересный ответ на вопрос: "С какой прической у тебя ассоциируется "Рух"?.

Стоит отметить, что позавчера Кабмин Украины продлил карантин до конца года, а под запрет на проведение игр со зрителями попали все внутриукраинские соревнования.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...