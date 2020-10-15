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Болбат о коронавирусе в Шахтере: Нужно принимать ситуацию и учиться с ней жить

Премьер-лига
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Защитник уверен, что команда найдет выход из сложной кадровой ситуации

Болбат о коронавирусе в Шахтере: Нужно принимать ситуацию и учиться с ней жить
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Болбат рассказал о своем восстановлении после травмы и поделился ожиданиями перед матчем 6-го тура УПЛ с "Львовом".

– Уже все в порядке. В последние три дня меня подводили к общей группе. Выполнял все максимально приближенные упражнения, с тем чтобы не было никаких болей. Чувствую себя хорошо. Готовимся к игре в субботу.

– "Шахтер" оказался в сложной ситуации перед поединком со "Львовом". Что о ней думаешь? Как из нее выходить?

– Нужно принимать ситуацию и учиться с ней жить. Мы не первые, кто в ней оказался. Многие клубы… Та же сборная, как все видели, нашла выход и выиграла у Испании. Точно так же и наша команда: кто здоров, у кого все в порядке, сделает максимум, потому что мы представляем "Шахтер". Здесь вопрос ребром не стоит. Готовимся ко всем матчам и будем играть на победу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Болбат коронавирус
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Источник:
Shakhtar news

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