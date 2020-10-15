Мораес: Самый большой страх – заразить семью, которая находится рядом

Нападающий " Шахтера " Жуниор Мораес рассказал, как проходит его самоизоляция.

– Жуниор, как ты себя чувствуешь?

– Чувствую себя хорошо. Понятно, когда только узнаешь, что у тебя положительный тест на коронавирус, это сразу пугает. Я старался следовать рекомендациям, принимать все меры предосторожности, чтобы защитить себя и свою семью. Но, к сожалению, опасность невидимая и ты не знаешь, когда можешь инфицироваться. Даже сейчас я не представляю, когда и где подхватил болезнь. Сложно также, потому что есть определенный страх, на мне лежит ответственность, что инфекция может передаться другим. Пожалуй, мой самый большой страх – заразить семью, которая находится рядом. Это очень трудно, и я стараюсь предпринимать все меры предосторожности, чтобы исключить распространение вируса. Позитивная новость заключается в том, что чувствую себя хорошо и делаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления.

– Чем занимаешься на самоизоляции?

– Тяжело сидеть дома и никуда не выходить. Я не могу быть вместе со всеми, и это расстраивает. Очень непросто видеть своих детей и не иметь возможности подойти к ним, поиграть вместе. Сложно общаться с женой, соблюдая дистанцию. Самоизоляция мне дается непросто. Сейчас я закрыт у себя в комнате и стараюсь заниматься вещами, которые помогают мне расти. Смотрю игры, читаю книги, заполняю свободное время чем-то полезным. Надеюсь, это скоро закончится.

– Насколько ситуация повлияла на тебя в психологическом плане?

– Психологически непросто. Сразу было очень сложно, но сейчас уже намного лучше. Когда только узнал, что инфицирован, был шокирован и ужасно расстроился. Повторюсь, я старался максимально следовать рекомендациям, соблюдать меры предосторожности, чтобы не подцепить вирус. Но это случилось. Боялся, что могу заразить своих родных, однако буквально через несколько часов после известия понял, что должен оставаться сильным, ни в коем случае не нужно падать духом. Сейчас важно пить как можно больше жидкости, выполнять восстановительные упражнения, принимать медикаменты, прописанные доктором, делать все возможное, чтобы восстановиться. Постараюсь вернуться как можно быстрее.

– Как ты считаешь, сколько времени потребуется, чтобы набрать форму после этого?

– Конечно, сложно быть далеко от своих партнеров: не тренироваться, не находиться в сборной. Игры, тренировки – их очень не хватает. Мы не знаем, что будет завтра, как много времени понадобится на восстановление, когда я буду готов физически, полностью избавлюсь от вируса и выздоровею. При этом нужно прилагать все усилия, чтобы вернуться на тренировки готовым на сто процентов. Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы набрать прежнюю физическую форму, но постараюсь сделать абсолютно все, чтобы как можно быстрее вернуться на поле и продолжить помогать нашему клубу и сборной.