Хавбек Олимпика Бабенко: На старте сезона нам во многом повезло

Полузащитник " Олимпика " Руслан Бабенко, который присоединился к донецкой команде в начале сентября, оценил старт "олимпийцев" в нынешнем сезоне и поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ с "Ворсклой".

- Как думаешь, с чем связан столь уверенный старт "Олимпика" в чемпионате?

- Во многом нам повезло. Некоторые забитые нами голы – стечение обстоятельств и мастерство отдельных футболистов: то после рикошета, то Шахаб придумает гол из ничего. Если вспоминать игру с "Александрией", то нельзя забывать, что соперник подошел к матчу с нами, потеряв чуть ли не весь основной состав.

Но я ни в коем случае не хочу приуменьшить заслуги в этом нашего тренерского штаба. Мы улучшили перестроения в "низкой обороне" – очень важный компонент. Еще Климовский уделяет внимание мелким деталям в игре соперников, указывает нам на ошибки у противника, подсказывает, что можно использовать на теоретических занятиях.

- Что можешь сказать о будущем сопернике "Олимпика" полтавской "Ворскле"?

- В составе полтавчан играет много опытных ребят, как в передней, так и в задней линии, есть индивидуально сильные исполнители, которые могут и забить, и отдать разрезающую передачу. Хорошая команда... Но нам нужно отталкиваться от своей игры. Если мы будем гнуть свою линию и действовать так же, как и в предыдущих поединках (за исключением второго тайма против "Александрии"), то результат будет в нашу пользу.

- Каковы твои амбиции с "Олимпиком" на нынешний чемпионат?

- Сейчас я думаю лишь о том, чтобы чемпионат не остановили, и мы продолжили играть, ведь ходят слухи, что после выборов нас опять могут отправить на карантин. Очень надеюсь, что этого не случиться. Поэтому конкретных целей не озвучу. Сконцентрирован на работе. Хочу, чтобы "Олимпик" выступил как можно успешнее и попал в еврокубки.