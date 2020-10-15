Коркишко вернулся в Днепр-1

30-летний форвард Дмитрий Коркишко, который выступал за " Днепр-1 " в прошлом сезоне и покинул клуб в начале августа, возвращается в днепровской команду.

Он подписал с клубом новое соглашение сроком на один год и будет выступать под номером 5.

Напомним, что в сезоне 2019/20 Дмитрий Коркишко провел за "Днепр-1" 25 официальных матчей (УПЛ и Кубок Украины), в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.