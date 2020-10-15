Воскрешение ромба и график Маркевича. Какие тактики используют клубы УПЛ. Часть 1-я

Клубный футбол пережил очередную международную паузу, что позволяет подвести условные итоги стартового отрезка УПЛ. Позади 5 туров, которые уже предоставили футбольной общественности немало информации о потенциале и перспективах команд. Общее впечатление - в целом позитивное. На фоне временного спада гегемона чемпионата остальные коллективы явно подтянулись и демонстрируют достаточно приличный уровень футбола.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 5 3 2 0 12-3 +9 11 0 2 Ворскла 5 3 2 0 11-4 +7 11 0 3 Колос 5 3 1 1 8-4 +4 10 0 4 Шахтер 5 2 3 0 10-6 +4 9 0 5 Десна 5 2 3 0 9-5 +4 9 0 6 Олимпик 5 3 0 2 10-9 +1 9 0 7 ФК Мариуполь 5 2 1 2 4-6 -2 7 0 8 ФК Александрия 5 2 0 3 10-8 +2 6 0 9 Заря 5 1 2 2 9-7 +2 5 0 10 ФК Минай 4 1 1 2 2-8 -6 4 0 11 Ингулец 5 0 4 1 3-5 -2 4 0 12 СК Днепр-1 5 0 2 3 6-12 -6 2 0 13 Рух 5 0 2 3 5-11 -6 2 0 14 ФК Львов 4 0 1 3 1-12 -11 1 0

ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ И НОВИЧКИ

На мой взгляд, сегодня в УПЛ десять команд имеют все основания претендовать на зону еврокубков. Лишь "Львов" и трио новичков элитного дивизиона отстают в демонстрируемом уровне футбола. Думаю, удел этой четверки – борьба за выживание в вышке. Разумеется, невероятно амбициозные руководители "Миная", "Руха" и "Ингульца" не согласятся с такой оценкой их перспектив, но речь идет об увиденном в первых пяти турах чемпионата. Пока, кроме претензий к судьям, игры вторым номером и самоотдачи мы ничего существенного не увидели.

Что касается футбольного клуба "Львов", то по большому счету, кроме регулярных призывов к физическому контакту от очередного главного тренера "горожан" - Георгия Цецадзе и действительно качественной игры в первом тайме матча с "Динамо" вспомнить нечего. "Львов" выдал впечатляющий персональный прессинг в противостоянии с ближайшим резервом Киева, но сразу после выхода лидеров не выдержал конкуренции. Разумеется, одного тайма за 5 туров недостаточно, чтобы претендовать на что-то более высокое, чем борьба за выживание лиге.

"ДНЕПР-1": ПЕРВАЯ ОТСТАВКА СЕЗОНА

Главным разочарованием стартового отрезка можно смело назвать "Днепр-1". Клуб, перед которым стоит задача прямого попадания в еврокубки серьезно забуксовал на старте, что привело к оперативной отставке главного тренера. На место Дмитрия Михайленко, который уже успел возглавить кипрский клуб с нескромным названием - "Пафос", пришел известный хорватский специалист Игор Йовичевич.

У "Днепра-1" есть все для прогресса – деньги, инфраструктура, опытный тренерский состав и соответствующего уровня кадровый потенциал. Нет лишь времени. Нынешняя пауза в чемпионате, как нельзя кстати для Йовичевича. Команда прошла подготовительные сборы и, возможно, во второй половине осени постепенно начнет наверстывать упущенные возможности его предшественника. Но, пока, ключевое слово здесь – возможно.

По словам хорватского специалиста, он хочет, чтобы его команда была эффективней в контроле мяча и соблюдала принципы проактивной обороны. Основными аспектами игры, над которыми штаб Йовичевича будет работать в ближайшие недели, являются – владение мячом, высокий прессинг и контрпрессинг. Над этими компонентами игры пытались работать и прежние специалисты, но ожидаемых результатов это не приносило.

На схеме выше – ориентировочный состав "Днепра-1". При Михайленко команда играла по тактической схеме 3-4-3 или 3-4-2-1. Йовичевич ожидаемо изменил формацию на базовый модуль национальной сборной Украины - 4-1-4-1. Именно, по этому модулю строилась игра прежних команд хорвата, в частности, загребского "Динамо".

"ЗАРЯ": РОМБ ЖИВ

Еще одной командой, позиции которой явно отстают от игрового потенциала и амбиций, является "Заря". Но, назвать луганский клуб разочарованием стартового отрезка, лично у меня, язык не поворачивается. Неудачный старт "черно-белых" обусловлен рядом объективных причин: четырехмесячная задержка заработной платы, уход четырех ключевых игроков и многолетнего капитана, появление ряда новичков, которые пока ни по уровню, ни по пониманию принципов системы игры Виктора Скрипника не соответствуют покинувшим команду футболистам.

На фоне этих проблем нужно учитывать и особенности календаря "Зари". Бронзовые призеры прошлого сезона в стартовых пяти турах уже сыграли с тремя сильнейшими по потенциалу командами лиги – "Шахтером", "Динамо" и "Десной". С первыми двумя, при достаточно хорошей игре, луганчане сыграли вничью. Команде Александра Рябоконя – проиграли, но в первом туре, который проводился отдельно от всего чемпионата, во время своеобразных предсезонных сборов. После сентябрьской международной паузы команда Скрипника играла с "Мариуполем", который в этом сезоне имеет неплохие шансы на место в еврокубках. Но об особенностях команды Остапа Маркевича чуть позже.

Крайние три матча Луганска наполнили оптимизмом ожидания болельщиков клуба. По большому счету, "Заря" проспала старт чемпионата и начала сезон лишь с третьего тура, благородно предоставив своим уважаемым конкурентам солидную фору в 6 очков.

В третьем туре "черно-белые" вернулись на свой прежний уровень и стали участниками, на мой взгляд, лучшего матча в стартовых пяти турах УПЛ. Обновленная "Заря" доказала всем, и прежде всего себе, что она все еще здесь и способна на равных играть с "Шахтером". Ничья – 2:2 полностью соответствует происходящему на поле стадиона "Славутич". Загнанный в угол черно-белый кот хорошенько потрепал крота. "Заря" старалась играть с позиции силы и во всей красе демонстрировала свой высокий уровень в главных для себя аспектах футбола. Мы снова увидели лучший прессинг УПЛ и эффективное использование диагональных векторов в полюбившемся всем луганском ромбе.

Это скриншот из матча "Зари" в "бронзовом" сезоне. Сегодня структура игры в позиционной атаке не претерпела серьезных изменений. Разве что – нижний угол луганского ромба – Иванисеня, стал действовать глубже, часто опускаясь на одну линию к паре центрбеков.

Еще в прошлом сезоне Виктор Скрипник заявлял о важности работы над универсальностью игроков основы. Сейчас это стремление оказалось, как нельзя, кстати. Серьезные кадровые проблемы заставляли главного тренера закрывать определенные позиции игроками другого амплуа. В частности, Хомченовский уже успел качественно отыграть на позициях правого центрального хавбека, правого и левого защитника. Были вынужденные эксперименты и с другими игроками.

Из новичков пока, стабильное место в стартовом составе заслуживает экс-капитан "Десны". Опыта и мастерства Фаворова достаточно, чтобы быстро интегрироваться в систему игры "Зари". Хотя, разумеется, этот процесс еще идет.

На данный момент, самый большой вопрос – это позиция левого латераля. Второго Фаворова нет, а многочисленные новички не тянут уровень. На иллюстрации с ориентировочным составом я отдал предпочтение Цыганиксу, но нужно отметить, как здорово в матче 5 тура левого защитника отыграл Хомченовский. Дима неплохо справился и со своими обязанностями в фазе игры с мячом и сдерживал сначала Родригеса, а затем и Цыганкова.

Дубль Гладкого в ворота никакого "Львова", пока не позволил мне поставить опытного нападающего в вариант с оптимальным составом. Все-таки, Александр уступает Громову и Кабаеву в мобильности и скорости движения, а это в структуре игры луганчан далеко не последние факторы.

Учитывая, что новички постепенно проходят процесс адаптации к оригинальной игре "Зари", функциональное состояние команды приближается к пиковому, матчи со всеми сильнейшими оппонентами сыграны, а долгожданный разговор Скрипника с президентом клуба прошел успешно – есть все основания предсказывать луганчанам неизбежное возвращение в верхнюю часть турнирной таблицы. Думаю, что к экватору чемпионата "Заря" однозначно будет в первой пятерке, а вполне возможно и тройке.

Трудности в борьбе за медали могут возникнуть из-за напряженного графика, который ждет команду. Скоро каждую неделю придется совмещать важные матчи УПЛ с поединками группового турнира Лиги Европы. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что "Шахтеру" и "Динамо" будет не легче. В этом плане вполне можно ждать аномальной борьбы за все три комплекта медалей чемпионата, в которую имеют основания ввязаться "Десна", "Ворскла" и "Колос".

"АЛЕКСАНДРИЯ": В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН

Команда Владимира Шарана продолжает уверенно терять былые позиции. После бронзовых медалей, в прошлом сезоне было 5 место и провал в плей-офф за место в ЛЕ. На старте нынешнего чемпионата "Александрия" и вовсе не демонстрирует уровня игры команды, которая способна претендовать на участие в еврокубках.

У команды неплохой состав, но стабильное и даже солидное по нашим меркам, финансовое состояние клуба дает возможности для усиление кадрового потенциала. Не пониманию, почему этого не происходит. Еще более важной проблемой, на мой взгляд, является тактическая ограниченность команды.

При всем уважении к Владимиру Шарану, "Александрии" не хватает гибкости, разнообразности. Со всеми соперниками команда играет примерно в одном стиле. Если два-три года назад агрессивного, силового, вертикального футбола с активным использованием длинных передач было достаточно для достижения положительного результата на длительной дистанции, то в сегодняшней УПЛ этих методов может хватить не более, чем на середину турнирной таблицы. Это мое субъективное мнение, но на фоне стремительно развивающихся (в плане командных взаимодействий) "Олимпика", "Ворсклы", "Колоса" и "Мариуполя", александрийцы создают впечатление крепкого представителя олд-скульного северного футбола, который способен в отдельных домашних матчах растоптать любого оппонента, вот только для стабильных результатов в лиге с тактически более разнообразными соперниками этого недостаточно.

Думаю, что если штаб Шарана не исправит ситуацию, клубное руководство всерьез задумается о его отставке и новом векторе развития.

"МАРИУПОЛЬ": ЧЕМПИОНЫ МИРА С ПИРЕНЕЙСКИМ АКЦЕНТОМ

Уникальность "Мариуполя" в том, что команда почти весь первый круг играет исключительно на выезде. Первый матч на своем поле "азовцы" сыграют лишь в 12 туре (с "Динамо"). Причина – реконструкция стадиона в Мариуполе.

При Остапе Маркевиче команда заметно преобразилась. "Мариуполь" демонстрирует организованный, компактный футбол. Тренерский состав Маркевича-младшего, который как специалист формировался в Испании, в структуре "Вильярреала", только начал работу, но уже сейчас можно отметить способность команды через короткий пас выходить из-под прессинга. Видна работа команды и над организацией высокого прессинга. Пока в таких тяжелых аспектах игры работа еще не доведена до кондиции, в фазе игры без мяча команда эффективно действует в зональной обороне средним и низким блоком.

В распоряжении Остапа Маркевича имеются чемпионы мира U-20 – Чех, Сикан и Кащук. Последний, к сожалению, из-за травмы вряд ли сможет помочь команде до конца осени. Также нужно отметить молодых ребят, которые еще продолжают развиваться – Топалов, Кирюханцев, Петерман, Кулаков, Чоботенко, Сагуткин и Бондаренко. Для сплава молодости и опыта в команде имеются Тищенко, Горбунов, Мишнев, Гальчук.

В первом туре, который проходил во время подготовки к сезону, Маркевич решил сыграть на выезде с "Александрией" в три центральных защитника. Поражение – 1:4, за счет провального короткого отрезка матча. После сборов, "Мариуполь" предстал сбалансированной командой, базовой схемой которой является 4-2-3-1. Команда сразу же выдала пока свой лучший матч в сезоне. В Запорожье по делу была переиграна "Заря".

Игроки и главный тренер "Мариуполя" смотрят в одном направлении

Маркевич переиграл "немца" Скрипника. Азовцы без мяча бетонировали центральную зону. Максимально компактные горизонтальные и вертикальные линии в 4-4-2 создали серьезные трудности хозяевам поля. Пятерка атакующей группы (три верхних угла ромба и пара форвардов были в сжатом пространстве, а новые латерали не знали, что делать с предоставленными им свободными зонами. К тому же, "Мариуполь" эффективно включал прессинг по триггеру, регулярно создавал фазовое пространство в финальной трети поля, переигрывал "Зарю" на стандартах. На том этапе команда Маркевича была лучше луганчан готова функционально и легко выходила из-под далекого от лучших образцов фирменного прессинга "Зари".

исключительно выездные матчи, "Мариуполь" идет по очень хорошему графику набора очков. Второе поражение в сезоне "азовцы" потерпели в 5 туре, когда команда уже изрядно подустала от длительных путешествий по Украине без возвращения в Мариуполь. Если результаты в первом круге, как минимум не ухудшатся, страшно для конкурентов "азовцев" представить, какие возможности могут открыться перед командой Маркевича весной, когда "оранжевые" будут играть все матчи на своем поле.

Продолжение следует. Во II части итогового материала мы остановимся на первой шестерке команд УПЛ.