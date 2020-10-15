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Вакула вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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В обойме Луиша Каштру на данный момент 20 исполнителей

Вакула вернулся в общую группу Шахтера
Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 6-го тура с "Львовом".

15 октября все футболисты, тренеры и сотрудники сдали тесты на коронавирус. Результаты ожидаются в пятницу утром.

В распоряжении Луиша Каштру на данный момент 17 полевых игроков и 3 вратаря.

С командой тренируются игроки "молодежки" Мампасси, Чурко, Шостак и Гончарук. Стоит отметить возвращение в общую группу Вакулы, который в конце июля перенес операцию и в этом сезоне еще не играл.

Завтра к партнерам по команде должен присоединиться Манор Соломон, который пребывает в расположении национальной сборной Израиля.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Львов" состоится в субботу, 17 октября, и начнется в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Источник:
ФК Шахтер

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