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Вакула вернулся в общую группу Шахтера
В обойме Луиша Каштру на данный момент 20 исполнителей
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15 октября все футболисты, тренеры и сотрудники сдали тесты на коронавирус. Результаты ожидаются в пятницу утром.
В распоряжении Луиша Каштру на данный момент 17 полевых игроков и 3 вратаря.
С командой тренируются игроки "молодежки" Мампасси, Чурко, Шостак и Гончарук. Стоит отметить возвращение в общую группу Вакулы, который в конце июля перенес операцию и в этом сезоне еще не играл.
Завтра к партнерам по команде должен присоединиться Манор Соломон, который пребывает в расположении национальной сборной Израиля.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Львов" состоится в субботу, 17 октября, и начнется в 17:00.
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