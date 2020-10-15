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Суркис: Игроки Динамо доказали, что в сборной незаменимых нет

Премьер-лига
(3 голосов)

Эмоции президента Динамо после победы сборной Украины над Испанией

Суркис: Игроки Динамо доказали, что в сборной незаменимых нет
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал матч Лиги наций Украина – Испания (1:0).

"После Франции (1:7) разговаривал с Сидорчуком. Я ему сказал, что и это надо пережить. Потому что в жизни каждого футболиста бывают такие игры, хотя он и не играл. Бущан сделал все возможное, чтобы не было двузначного счета, мы это видели. Но бывает...

Это был холодный душ для сборной, для игроков "Динамо". Команда оказалась в тяжелейшей ситуации, когда игроки, которіе еще вчера составляли костяк сборной, не смогли присутствовать. Но наши футболисты, динамовцы, доказали, что незаменимых нет. И правильно сказал главный тренер, что теперь надо задуматься тем, кто по тем или иным причинам не играл. По уважительным, но не играл. Или из-за травмы, или из-за болезни.

На поле было 11 гладиаторов, которые боролись, они могли проиграть. Проиграть могли с минимальным счетом, могли проиграть с большим счетом. Но Бущан и вся команда сделали все, чтобы впервые в истории украинского футбола наша сборная победила сборную Испании.

Я поздравляю всех игроков и тренеров с этим выдающимся успехом", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Украина Испания Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
15.10.2020 в 19:43
Молодцы что не испугались сборную Испании. Плохо что сборная наложилась на ЛЧ. Сильно много ответственных игр. По 2 игры в неделю. Наши игроки могут просто не выдержать, психологически и физически. Удачи и успехов игрокам Динамо.
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