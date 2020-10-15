Забарный: Сейчас не гонюсь за деньгами, просто хочу вырасти в хорошего футболиста

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о новом пятилетнем контракте с клубом.

– За месяц до 18-летия подписал контракт с "Динамо" на 5 лет (в начале августа, - прим.)

– Но тогда ты не был основным футболистом, сейчас ты основной. Нет у тебя такого ощущения, что поспешил, сейчас мог бы быть на лучших условиях?

– Я не давлю, для меня в 18 лет даже такие условия очень хорошие. Я сейчас не гонюсь за деньгами, хочу просто вырасти в хорошего футболиста.