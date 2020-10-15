Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный: Сейчас не гонюсь за деньгами, просто хочу вырасти в хорошего футболиста
Летом защитник подписал новый долгосрочный контракт с Динамо
Защитник "Динамо"
– За месяц до 18-летия подписал контракт с "Динамо" на 5 лет (в начале августа, - прим.)
– Но тогда ты не был основным футболистом, сейчас ты основной. Нет у тебя такого ощущения, что поспешил, сейчас мог бы быть на лучших условиях?
– Я не давлю, для меня в 18 лет даже такие условия очень хорошие. Я сейчас не гонюсь за деньгами, хочу просто вырасти в хорошего футболиста.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТРЕНДЕЦ
Популярное сейчас
- В Александрии уже 27 случаев COVID-19, один человек находится в больнице
- Караваев отреагировал на ролик, где Шевченко пихает Миколенко
- Герой футбольного дня. Илья Забарный
- Фран Соль радуется всему, что было после Динамо
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...