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Забарный: Сейчас не гонюсь за деньгами, просто хочу вырасти в хорошего футболиста

Премьер-лига
(2 голосов)

Летом защитник подписал новый долгосрочный контракт с Динамо

Забарный: Сейчас не гонюсь за деньгами, просто хочу вырасти в хорошего футболиста
Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал о новом пятилетнем контракте с клубом.

– За месяц до 18-летия подписал контракт с "Динамо" на 5 лет (в начале августа, - прим.)

– Но тогда ты не был основным футболистом, сейчас ты основной. Нет у тебя такого ощущения, что поспешил, сейчас мог бы быть на лучших условиях?

– Я не давлю, для меня в 18 лет даже такие условия очень хорошие. Я сейчас не гонюсь за деньгами, хочу просто вырасти в хорошего футболиста.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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