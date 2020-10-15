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Беседин: Многие говорят, что я карантин и создал, чтобы Евро перенесли
Форвард Динамо рассказал, как он перенес дисквалификацию
Нападающий "
"Уже самое тяжелое время прошло. Мало кого интересует, что со мной было за этот год. Я не беру родных, близких, друзей. В большой степени я не виноват. Должен был догадаться или о чем-то подумать в день матча, что могут быть в этом плане какие-то проблемы.
Но так должно было случиться. Многое стало ясно в плане тех же друзей, людей, с которыми общался. С кем-то перестал общаться, а кто-то позвонил, подбодрил, написал. Были те, кто вообще этого не сделал.
С одной стороны, это золотое время, а с другой – очень обидно. Вдвойне обидно, что ты тут никаким боком. Это жизнь. Я точно знаю, что если бы я не смог пройти это время, я бы не попал в эту ситуацию. Бог дает такие трудности только тем, кто может их пройти.
В следующем месяце я уже начну тренироваться. Я подтянул свои слабые стороны. Главное, когда я выйду на поле первый раз после дисквалификации, не получить красную через 5 минут после выходи.
Многие говорят, что я карантин и создал, чтобы Евро перенесли. Не буду кривить душой, я единственный человек, которому карантин пошел на пользу – перенесли Евро. Конечно, плохо, что так – люди болеют и умирают", – сказал Беседин.
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