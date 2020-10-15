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Беседин: Многие говорят, что я карантин и создал, чтобы Евро перенесли

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард Динамо рассказал, как он перенес дисквалификацию

Беседин: Многие говорят, что я карантин и создал, чтобы Евро перенесли
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин в эфире Football Hub рассказал о времени, которое он провел вне футбола из-за дисквалификации.

"Уже самое тяжелое время прошло. Мало кого интересует, что со мной было за этот год. Я не беру родных, близких, друзей. В большой степени я не виноват. Должен был догадаться или о чем-то подумать в день матча, что могут быть в этом плане какие-то проблемы.

Но так должно было случиться. Многое стало ясно в плане тех же друзей, людей, с которыми общался. С кем-то перестал общаться, а кто-то позвонил, подбодрил, написал. Были те, кто вообще этого не сделал.

С одной стороны, это золотое время, а с другой – очень обидно. Вдвойне обидно, что ты тут никаким боком. Это жизнь. Я точно знаю, что если бы я не смог пройти это время, я бы не попал в эту ситуацию. Бог дает такие трудности только тем, кто может их пройти.

В следующем месяце я уже начну тренироваться. Я подтянул свои слабые стороны. Главное, когда я выйду на поле первый раз после дисквалификации, не получить красную через 5 минут после выходи.

Многие говорят, что я карантин и создал, чтобы Евро перенесли. Не буду кривить душой, я единственный человек, которому карантин пошел на пользу – перенесли Евро. Конечно, плохо, что так – люди болеют и умирают", – сказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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Динамо-машина (Киев)
15.10.2020 в 23:06
Давай Артём, фанаты Динамо в тебя верят! Настоящие фанаты! А всякие шлюхи будут всегда гавкать, не обращай внимания! Потом, когда ты будешь забивать голы, они скажут, что верили в тебя. Но мы то все знаем, кто чёрт, а кто нормальный человек.
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Po4eson (Одесса)
15.10.2020 в 22:30
Сказочный до#л+бо)ёб © 'Даун хаус'
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-1
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Динамо-машина (Киев)
15.10.2020 в 23:02
Ты такой самокритичный. Хотя ты правду про себя написал!)
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0
0
football_soccer (Украина)
15.10.2020 в 22:19
до сих помню, как Динамо играло последний матч группы с Лугано, нужна была только победа, а этот чудесный форвард ДВАЖДЫ фактически с линии ворот не попал в створ! да Какое там евро этому бревну? ))))))
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+1
-1
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Динамо-машина (Киев)
15.10.2020 в 23:03
А как он Сербии в угол положил на последней минуте, ты не помнишь, л.о.х. ты тупой?)))
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ts0y (Чернигов)
15.10.2020 в 21:47
будешь ты смотреть Евро как и мы по телевизору, скорее всего)
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+3
-2
Po4eson (Одесса)
15.10.2020 в 22:29
+
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0
-1
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Динамо-машина (Киев)
15.10.2020 в 23:04
Скорее всего ты идиот тупой.
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