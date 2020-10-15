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Бурда отправился на восстановление в Сербию

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник Динамо начал первый этап восстановления после травмы

Бурда отправился на восстановление в Сербию
Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда отправился в Сербию, на первый этап восстановления после операции.

Напомним, что защитник в начале сентября перенес операцию на ахилле и пропустит около 6 месяцев.

В прошлом сезоне Никита сыграл в 12 матчах за "Динамо" и забил один гол, в нынешнем сезоне на поле еще не выходил.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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