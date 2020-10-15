Бурда отправился на восстановление в Сербию

Защитник " Динамо " Никита Бурда отправился в Сербию, на первый этап восстановления после операции.

Напомним, что защитник в начале сентября перенес операцию на ахилле и пропустит около 6 месяцев.

В прошлом сезоне Никита сыграл в 12 матчах за "Динамо" и забил один гол, в нынешнем сезоне на поле еще не выходил.