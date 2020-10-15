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Бурда отправился на восстановление в Сербию
Защитник Динамо начал первый этап восстановления после травмы
Защитник "
Напомним, что защитник в начале сентября перенес операцию на ахилле и пропустит около 6 месяцев.
В прошлом сезоне Никита сыграл в 12 матчах за "Динамо" и забил один гол, в нынешнем сезоне на поле еще не выходил.
"Самое ужасное, уже позади... Теперь начинается самое сложное" ⠀ Мы вернёмся ещё сильнее!!!!!! ⠀ ???? "The most awful, is already behind... Now the most difficult began" ⠀ We will come back more stronger!!! ⠀ WE NEVER GIVE UP ???????????? #sixteenfootballagencyfamily @n.burda26 @fc_dynamo_kyiv @ivan_pirozhenko_16 #nikitaBurda #НикитаБурда #динамоКиев
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