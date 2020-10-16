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Пятов: Когда со Степаненко узнали результаты тестов, испытали шок

Премьер-лига
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Андрей ждет результатов очередных тестов

Пятов: Когда со Степаненко узнали результаты тестов, испытали шок
Новина українською

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о своем самочувствии после того, как сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

"Все отлично, чувствую себя хорошо. Уже 11 дней на изоляции, сдаю сейчас еще один тест, после которого надеюсь побыстрее вернуться в строй. Если он покажет отрицательный результат, вернусь к тренировкам в общей группе.

Конечно, для нас с Тарасом Степаненко был шок, когда узнали о результатах после матча с "Десной". Была растерянность, не знали, что делать. Выбора не было, надо было уйти на изоляцию, а потом через 3 дня тест снова был положительный. Дома заниматься индивидуально, это совсем другое. У нас впереди много важных игр, надо поскорее возвращаться в команду", - сказал Пятов.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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