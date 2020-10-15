Владимир Зеленский вручил государственные награды ветеранам Динамо

По случаю 45-й годовщины победы " Динамо " в Суперкубкe УЕФА президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды ветеранами киевского клуба.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только через такие легендарные победы.

Такой большой победы в Украине никогда не было", – отметил Зеленский.

Читайте также Президент Зеленский отреагировал на победу Украины над Испанией

В свою очередь, от лица клуба президенту страны подарили ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов "Динамо".