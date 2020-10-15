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Владимир Зеленский вручил государственные награды ветеранам Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча состоялась по случаю 45-й годовщины победы Динамо в Суперкубкe УЕФА

Владимир Зеленский вручил государственные награды ветеранам Динамо
Новина українською

По случаю 45-й годовщины победы "Динамо" в Суперкубкe УЕФА президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды ветеранами киевского клуба.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только через такие легендарные победы.

Такой большой победы в Украине никогда не было", – отметил Зеленский.

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В свою очередь, от лица клуба президенту страны подарили ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Зеленский
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
15.10.2020 в 22:59
Давай Динамо!!! Дави Рух и Юве!!!
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