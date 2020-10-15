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Владимир Зеленский вручил государственные награды ветеранам Динамо
Встреча состоялась по случаю 45-й годовщины победы Динамо в Суперкубкe УЕФА
По случаю 45-й годовщины победы "
"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только через такие легендарные победы.
Такой большой победы в Украине никогда не было", – отметил Зеленский.
В свою очередь, от лица клуба президенту страны подарили ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов "Динамо".
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Источник:ФК Динамо
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Динамо-машина (Киев)
15.10.2020 в 22:59
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