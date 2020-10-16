Личный опыт. Василий Кобин рассказал о курящих футболистах

Главный тренер " Миная " из Закарпатья Василий Кобин рассказал, что очень много футболистов курят.

Думаю, 30% футболистов курят. Это нормально, не мешает. Курение начинает мешать после 32 лет. По себе чувствовал. Если ты куришь - ты заканчиваешь в 33-34. Если ты не куришь, то можешь продолжить футбольную жизнь до 36-37. Затем это влияет, конечно. Я курил всю карьеру. Начал в 6 лет.

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Василий Кобин играл в "Карпатах", "Шахтере" и национальной сборной Украины на позиции правого защитника. Завершил карьеру в 33 года, сейчас работает тренером.

В субботу, 17 октября, "Минай" Кобина встретится в рамках УПЛ с "Мариуполем" Остапа Маркевича.