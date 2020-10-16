Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ингульца объяснил свою позицию относительно отказа от переноса матча с Александрией
Соперники об этом очень просят
Президент "
У нас тоже 8 больных. Я сказал: если не будет кем играть, то будет играть U-19! Но играть мы будем со всеми и тогда, когда надо. Мы при любых обстоятельствах будем играть, даже когда у нас не будет 10-12 футболистов основного состава. Мы добавим U-19, U-21 и все равно будем играть.
Вчера было 8, сейчас уже 11. При любом раскладе подтянем U-19, но играть будем. Независимо от того, это "Александрия" или "Динамо". Но будем играть, не будем пропускать ни одного матча.
Напомним, накануне в Кубке Украины "Александрия" разгромила "Ингулец". Президент Поворознюк после того пообещал реванш в поединке УПЛ.
Матч УПЛ "Александрия" - "Ингулец" запланирован на воскресенье, 18 октября. Начало встречи в 17:00.
Популярное сейчас
- Президент Горняка-Спорт: ПФЛ должна решить, что делать с клубами, которые не хотят играть в футбол
- Бурбас озвучил сумму премиальных игрокам Динамо за выход в группу ЛЧ
- Беседин: Многие говорят, что я карантин и создал, чтобы Евро перенесли
- Герой футбольного дня. Илья Забарный
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО