Президент Ингульца объяснил свою позицию относительно отказа от переноса матча с Александрией

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк высказался в разговоре с ТК Футбол об отказе от переноса матча 6-го тура УПЛ с "Александрией".

У нас тоже 8 больных. Я сказал: если не будет кем играть, то будет играть U-19! Но играть мы будем со всеми и тогда, когда надо. Мы при любых обстоятельствах будем играть, даже когда у нас не будет 10-12 футболистов основного состава. Мы добавим U-19, U-21 и все равно будем играть.

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Вчера было 8, сейчас уже 11. При любом раскладе подтянем U-19, но играть будем. Независимо от того, это "Александрия" или "Динамо". Но будем играть, не будем пропускать ни одного матча.

Напомним, накануне в Кубке Украины "Александрия" разгромила "Ингулец". Президент Поворознюк после того пообещал реванш в поединке УПЛ.

Матч УПЛ "Александрия" - "Ингулец" запланирован на воскресенье, 18 октября. Начало встречи в 17:00.