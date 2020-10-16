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Президент Ингульца объяснил свою позицию относительно отказа от переноса матча с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

Соперники об этом очень просят

Президент Ингульца объяснил свою позицию относительно отказа от переноса матча с Александрией
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался в разговоре с ТК Футбол об отказе от переноса матча 6-го тура УПЛ с "Александрией".

У нас тоже 8 больных. Я сказал: если не будет кем играть, то будет играть U-19! Но играть мы будем со всеми и тогда, когда надо. Мы при любых обстоятельствах будем играть, даже когда у нас не будет 10-12 футболистов основного состава. Мы добавим U-19, U-21 и все равно будем играть.

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Вчера было 8, сейчас уже 11. При любом раскладе подтянем U-19, но играть будем. Независимо от того, это "Александрия" или "Динамо". Но будем играть, не будем пропускать ни одного матча.

Напомним, накануне в Кубке Украины "Александрия" разгромила "Ингулец". Президент Поворознюк после того пообещал реванш в поединке УПЛ.

Матч УПЛ "Александрия" - "Ингулец" запланирован на воскресенье, 18 октября. Начало встречи в 17:00.

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В статье: ФК Александрия УПЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Александрия коронавирус
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
16.10.2020 в 09:40
Я плакаль
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FCWROVY1 (Kyiv)
16.10.2020 в 09:06
Якщо не грати? То коли дограєм чемпіонат? Я памятаєте ситуацію з чехією проти шотландії , коли ціла збірна пішла на ізоляцію..і негайно була скликана інша збірна з новим тренером і новими гравцями з цілим новим персоналом..і зіграли...ну програли...але в історіі залишиться що грали в надзвичайній ситуаціі.а може то шанс новим гравцям себе проявити? Так як тепер з нашою збірною!!!
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