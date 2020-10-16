Вспышка коронавируса в ПФК Львов: инфицированных изолировали

Накануне поединка 6 тура УПЛ против донецкого "Шахтера" команда ПФК " Львов " в соответствии с медицинскими рекомендациями прошла очередную проверку на заболевание COVID-19.

Результаты, которые поступили вечером в четверг, 15 октября, продемонстрировали наличие вируса в 2 игроков основной команды.

Инфицированных оперативно изолировали от команды, все остальные отправились в Киев на календарный матч чемпионата против "Шахтера". Клуб сдержал все необходимые требования, чтобы предотвратить распространение Covid-19 среди других членов команды и персонала.

Поединок с действующим чемпионом Украины "Львову" предстоит сыграть в субботу, 17 октября. Старт встречи в 17:00. Противостояние будет принимать столичный НСК "Олимпийский".