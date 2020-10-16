Рух подписал троих игроков - защитника Агробизнеса, воспитанника Карпат и легионера из Словении

Ряды " желто-черных " пополнили защитники Роман Гагун и Давид Зец, а также хавбек Остап Притула.

Гагун - третий екс-игрок "Агробизнеса", который перешел к львовянам в этом сезоне. Родом из Хмельницкой, амплуа - правый защитник. С 2012-го по 2014-й годы защищал цвета юниорской и молодежной команды ужгородской "Говерлы". В течение двух сезонов защищал цвета грузинского "Одиши-1911". Последним клубом игрока был собственно волочисский «Агробизнес», в котором провел три года, выигрывал любительский чемпионат и Вторую лигу Украины. В "Рухе" Роман выбрал второй номер и уже успел сыграть за «желто-черных» в товарищеском матче против «Вереса».

Еще один новый защитник «желто-черных» - словенец Давид Зец. Является воспитанником академии словенского «Триглава». В 18 лет подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой», где играл за юношескую команду. Вызывается в молодежную сборную своей страны. В составе "желто-черных" будет играть под номером 6.

И третий новичок клуба львовянин Остап Притула. Играет на позиции атакующего полузащитника. Уже успел дебютировать за молодежку «желто-черных» в матче против сверстников из ПФК «Львов». Остап - воспитанник детско-юношеской Академии львовских "Карпат". Дебютировал в УПЛ в феврале 2020 года против «Днепра-1». В "Рухе" выбрал 10 номер.

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Владимир Лапицкий, спортивный директор "Руха":

Мы рады, что нам удалось подписать контракты с этими игроками. Все они являются перспективными футболистами. Каждый из них имеет амбиции и большой потенциал. По Романа Гагуна, то мы уже не один год следили за этим защитником. Его прогресс очевиден, поэтому, мы верим, что в нашем клубе Роман сумеет проявить себя наилучшим образом.

Остап Притула является воспитанником львовского футбола. В свои 20 лет талантливый полузащитник уже успел дебютировать в Украинской Премьер-Лиге. Также Остап защищал цвета юношеских сборных Украины, поэтому мы прекрасно понимаем, что в ближайшем будущем он сможет помочь "Руху".

По трансферу Давида Зеца, могу сказать, что это очень качественный по своим характеристикам и данными защитник. Неспроста его покупала в свои ряды португальская «Бенфика». Давид выступал за вторую команду лиссабонского клуба в Сенунди-Лиге. Мы прекрасно понимаем, что всем ребятам нужно немного времени, чтобы адаптироваться под требования тренерского штаба и под стиль игры нашей команды. Все мы верим, что эти футболисты будут упорно работать, а соответственно еще больше прогрессировать, то их ждет светлое футбольное будущее.