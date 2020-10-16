Стоимость Забарного увеличилась в 20 раз

Портал Transfermarkt пересмотрел рыночные показатели в Украинской Премьер-Лиге спустя неделю после закрытия трансферного окна.

Изменения коснулись нескольких молодых игроков киевского "Динамо". Трансферная стоимость 18-летнего защитника Ильи Забарного поднялась с 50 тысяч евро до 1 млн, 20-летнего Александра Сироты – с 400 тысяч евро до 800 тысяч.

Отметим, что трансферная стоимость новичка столичного клуба румына Тудора Белуце упала с 3,6 млн евро до трех миллионов.

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Забарный недавно дебютировал в сборной Украины, в составе которой уже провел три матча.