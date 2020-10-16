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Динамо по рекомендации Нинковича просмотрит 18-летнего австралийца

Премьер-лига
(1 голосов)

Антон Млинарич приедет в Киев на просмотр

Динамо по рекомендации Нинковича просмотрит 18-летнего австралийца
Новина українською

18-летний австралийский защитник "Сиднея" Антон Млинарич заинтересовал киевское "Динамо", сообщает портал The World Game.

Источник утверждает, что центрбек в скором времени прибудет на просмотр в киевский клуб, чтобы попытаться себя зарекомендовать перед тренерским штабом.

Если руководство "бело-синих" останется довольным футболистом, то парню будет предложэен контракт, а его клубу определенная компенсация.

Также сообщается, что обратить внимание на парня предложил экс-игрок киевлян Милош Нинкович, который сейчас выступает в австралийском клубе.

Отметим, Антон Млинарич пока что играет за молодежку "Сиднея", но в прошлом году сыграл за сборную Австралии во всех матчах чемпионата мира U-17.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Сидней Антон Млинарич
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.10.2020 в 16:37
Рівня Кьюелла з Лідсу 90-х?
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