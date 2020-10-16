Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо по рекомендации Нинковича просмотрит 18-летнего австралийца
Антон Млинарич приедет в Киев на просмотр
18-летний австралийский защитник "Сиднея" Антон Млинарич заинтересовал киевское "
Источник утверждает, что центрбек в скором времени прибудет на просмотр в киевский клуб, чтобы попытаться себя зарекомендовать перед тренерским штабом.
Если руководство "бело-синих" останется довольным футболистом, то парню будет предложэен контракт, а его клубу определенная компенсация.
Также сообщается, что обратить внимание на парня предложил экс-игрок киевлян Милош Нинкович, который сейчас выступает в австралийском клубе.
Отметим, Антон Млинарич пока что играет за молодежку "Сиднея", но в прошлом году сыграл за сборную Австралии во всех матчах чемпионата мира U-17.
Популярное сейчас
- Маркевич, Худобяк и Чижевский поддержали создание новых Карпат
- Юрчишин и Тлумак во главе. Во Львове создан новый ФК Карпаты
- Экс-защитник киевского Динамо: Неймар – настоящий клоун. Он осознанно падает и ждет пенальти
- "Кто-то растаможивал через Закарпатье комбайны и решил отдать на футбольном поле" - Цыганык намекает на договорняки в УПЛ
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО