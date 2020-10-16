Динамо по рекомендации Нинковича просмотрит 18-летнего австралийца

18-летний австралийский защитник "Сиднея" Антон Млинарич заинтересовал киевское " Динамо ", сообщает портал The World Game.

Источник утверждает, что центрбек в скором времени прибудет на просмотр в киевский клуб, чтобы попытаться себя зарекомендовать перед тренерским штабом.

Если руководство "бело-синих" останется довольным футболистом, то парню будет предложэен контракт, а его клубу определенная компенсация.

Также сообщается, что обратить внимание на парня предложил экс-игрок киевлян Милош Нинкович, который сейчас выступает в австралийском клубе.

Отметим, Антон Млинарич пока что играет за молодежку "Сиднея", но в прошлом году сыграл за сборную Австралии во всех матчах чемпионата мира U-17.