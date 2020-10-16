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Максимов о ситуации в Ворскле: Кто будет "живой", тот с Олимпиком и сыграет

Премьер-лига
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У полтавчан болеют семь игроков основы и три представителя тренерского штаба

Максимов о ситуации в Ворскле: Кто будет "живой", тот с Олимпиком и сыграет
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов, команда которого пострадала от коронавируса (включая самого тренера), в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от грядущего матча 6-го тура УПЛ с "Олимпиком".

- Сейчас буду сдавать третий тест. Завтра (17 октября - прим.) скажут результат. Два предыдущих были позитивные.

- У вас есть какие-нибудь симптомы болезни?

- Ничего нет. Температуры нет, только кашель.

- На тренерской скамье вас сменит помощник?

- Не знаю. Два ассистента тоже подхватили болезнь. Сейчас команду тренирует Долганский. Кстати, человек семь из основного состава тоже заболело. Кто будет "живой" - тот и сыграет.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Олимпик (Донецк) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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