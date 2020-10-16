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Максимов о ситуации в Ворскле: Кто будет "живой", тот с Олимпиком и сыграет
У полтавчан болеют семь игроков основы и три представителя тренерского штаба
Главный тренер "
- Сейчас буду сдавать третий тест. Завтра (17 октября - прим.) скажут результат. Два предыдущих были позитивные.
- У вас есть какие-нибудь симптомы болезни?
- Ничего нет. Температуры нет, только кашель.
- На тренерской скамье вас сменит помощник?
- Не знаю. Два ассистента тоже подхватили болезнь. Сейчас команду тренирует Долганский. Кстати, человек семь из основного состава тоже заболело. Кто будет "живой" - тот и сыграет.
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