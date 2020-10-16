Джиу-джитсу Рябоконя и обреченность Каштру. Какую тактику используют клубы УПЛ. Часть 2-я

Сергей Костенюк продолжает разбирать, какую тактику используют клубы УПЛ в начале сезона.

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В первой части мы уделили внимание командам с низов и середины турнирной таблицы. Теперь оценим старт клубов, которые после пяти туров делят 4-6 места, а именно "Шахтер", "Десна" и "Олимпик". Последних смело можно относить к главным открытиям начала сезона.

"ОЛИМПИК": JUEGO DE POSICION ФАНТАЗЕРОВ

Номинально, "Олимпик" - самая бескомпромиссная команда лидирующей группы. Дончане в пяти турах еще ни разу не делили с соперниками очков. Они одержали три победы и два раза проиграли. Причем, уступила команда Климовского лишь "Динамо" и "Шахтеру" - 1:4 и 0:2 соответственно. При этом с киевлянами "Олимпик" играл в первом туре, результаты которого во многом противоречивы, так как матчи проводились во время подготовки к сезону, за три недели до старта основной части сезона.

После сборов, "Олимпик" проиграл лишь чемпиону, при этом показав достойный футбол. Даже в противостоянии с полуфиналистом Лиги Европы "олимпийцы" не изменяли смелым принципам своей игры. Изменениям подверглась лишь тактическая схема. Климовский сменил базовые 4-3-3 на 3-4-2-1 с мячом и 5-4-1 без мяча.

Команда не ставила двухэтажный автобус, а уверенно выполняла тренерский план на игру, закрыв полупространства и регулярно отвечая организованными и быстрыми атаками группой в составе Шахаба, Тейшейры и Бенито. На мой взгляд, в этом сезоне заметно прибавил и опытный Политыло.

С "Шахтером" подопечным Климовского не хватило удачи. Реализуй хотя бы один из своих моментов по ходу матча, и игра могла пойти совершенно по-другому сценарию, как это произошло в контрольном матче с "горняками" двумя неделями ранее (2:1 в пользу "Олимпика").

Сергей Политыло – капитан и один из лидеров "Олимпика"

В остальных матчах "Олимпик" по делу переиграл "Днепр-1", "Минай" и "Александрию". В каждом из этих матчей дончане забили по три гола! Помимо слаженных и главное интенсивных командных взаимодействий нужно выделить и уровень индивидуального мастерства центрфорварда. Шахаб – лучший бомбардир всего чемпионата. На счету иранца уже 4 гола. Невооруженным взглядом видно, что легионер перерос уровень "Олимпика".

Макс Тейшейра поздравляет Шахаба Зейхеди с очередным голов в УПЛ

"Олимпик" в этом сезоне удивляет не столько результатами, сколько качественной игрой, которая отдельными отрезками матчей вполне соответствует высоким требованиям современного футбола.

На мой взгляд, большую роль в выходе "Олимпика" на новый, более качественный уровень сыграл Висенте Гомес. Испанский специалист недолго работал в клубе, но он успел поставить тренировочный процесс, привить команде стиль и задать направление развитию. Климовский продолжает развивать в команде принципы Juego de Posición, то есть позиционной игры в атаке, которая у "Олимпика" сейчас впечатляет.

В лучших традициях футбола Йохана Кройфа в фазе игры с мячом "Олимпик" перестраивается на 3-4-3. Опорник Бабенко опускается на одну линию с центрбеками Зотько и Снурницыным, фулбеки поднимаются на уровень Политыло и Завийского, создавая ширину атакам. Вингеры Тейшейра и Бенито смещаются ближе к Шахабу, сужая линию оборону соперника.

Команда Климовского действует в атаке с очень высокой линией обороны, зажимая оппонента на его поле. При этом, "олимпийцы" сознательно перегружают определенные участки поля, легко находят свободные зоны между линиями и умело создают фазовое пространство. Перегрузы полупространств своевременно чередуется с быстрыми переводами на дальний фланг. За игрой команды со второго по пятый тур было приятно наблюдать.

В фазе игры без мяча делается ставка на проактивную оборону. Если контрпрессинг не приносит плодов, то команда переходит на схему 4-1-4-1 средним и низким блоком.

удивлюсь, если эта команда вклинится в борьбу за зону Лиги Европы. На мой взгляд, главная задача тренерского штаба Климовского – стабилизировать уже имеющуюся игру, чтобы "Олимпик" не отдельными, продолжительными отрезками демонстрировал качественный позиционный футбол, а соблюдал его принципы на протяжении всего игрового времени.

"ДЕСНА": ДЖИУ-ДЖИТСУ РЯБОКОНЯ

За каких-то пару лет "Десна" из команды Первой лиги превратилась в одного из лидеров украинского футбола. В этом сезоне команда Александра Рябоконя вполне может сделать очередной шаг вперед и впервые в своей истории примерить один из комплектов медалей чемпионата Украины.

"Северяне" являются одной из четырех команд УПЛ, которые после пяти туров пока не потерпели ни одного поражения. При этом "Десна" отыграла со всеми действующими призерами чемпионата Украины. В первом туре команда Рябоконя выиграла у на тот момент еще не готовой к сезону "Зари" - 3:1, а во втором и пятом поделила очки с "Динамо" (0:0) и "Шахтером" (2:2) соответственно. Помимо этого, "Десна" на своем поле принимала новичков УПЛ – "Рух" и "Ингулец". Первых обыграли – 3:1 (и 2:1 в кубке), а со вторыми сыграли вничью – 1:1.

Справедливости ради, нужно отметить, что потеря очков в противостоянии с командой Сергея Лавриненко – по большому счету это недоразумение. "Десна" владела игровым преимуществом и создала ряд голевых моментов, сопернику откровенно повезло.

Упустили победу черниговцы и в матче с чемпионом. "Десна" вела по ходу игры 2:1 и имела отличные возможности укрепить свое материальное преимущество, но снова подвела реализация моментов. Будковский и Тотовицкий должны были уводить команду в отрыв. Конечно, на завершающих стадиях атак чувствуется отсутствие перешедшего в бельгийский чемпионат Александра Филиппова.

В матче Лиги Европы с "Вольфсбургом" "Десна" в меньшинстве практически ни в чем не уступала опытной команде немецкой Бундеслиги. Единственным существенным отличием был уровень реализации моментов. На мой взгляд, Будковский не тянет уровень этой команды. "Десне" срочно нужен форвард, который будет преобразовывать командные усилия в голы. К примеру, футболист с характеристиками нападающего "Олимпика" - Шахаба.

На мой взгляд, "Десна" вполне способна закончить первый круг в тройке лидеров. Интегральный уровень команды и тяжелейший график главных конкурентов добавляют шансов команде Александра Рябоконя. Причем, замахнуться можно не только на третье место, а и повыше. Учитывая скомканный этап межсезонья и насыщенный календарь участников групповых турниров ЛЧ и ЛЕ, "Шахтеру", "Заре" и "Динамо" будет очень трудно пройти дистанцию без спадов и потерь. "Десна" будет регулярно иметь больше времени на восстановление и соответственно – подготовку к конкретным матчам, а это очень серьезный момент.

Чувствуется, что команда Александра Дмитриевича прибавляет в позиционной атаке. Есть прогресс в проактивном методе обороны. Если ранее "Десна" в основном полагалась на зональный метод, то на старте нынешнего сезона команда все чаще предпринимает успешные попытки контрпрессинга и высокого прессинга. Думаю, именно на развитие этих важных в современном футболе аспектов в ближайшее время и будет делаться акцент в тренировочном процессе "Десны".

На мой взгляд – сильнейшей линией команды является тройка атакующих хавбеков. Независимо от того, кто в эту тройку входит. На этих позициях в "Десне" серьезная конкуренция. На старте сезона хорошо себя проявили Тотовицкий, Калитвинцев и Гуцуляк. Есть еще Картушов, Хлебас и Мудрик. Главный тренер уже подчеркивал, что обязательно будет рассчитывать на арендованного у "Шахтера" техничного молодого игрока.

Уверен, Мудрик еще проявит себя в этом сезоне. Доверие тренера и уровень команды этому поспособствуют. Девятнадцатилетний вингер обладает высокой скоростью и силен в игре один в один. Под него можно организовывать изоляции. Появление Мудрика существенно добавило теоретических вариантов ведения игры в атаке.

Главной тактической особенностью "Десны" является ее универсальность. Если "Заря", "Шахтер" или "Динамо" имеют определенную структуру в атаке и независимо от характеристик соперника навязывают оппоненту свои условия игры, то команда Рябоконя отличается гибкостью и может подстраиваться под соперника, играть по разным тактическим схемам, перестраиваться по ходу игры. Образно, "Десна" напоминает борца бразильского джиу-джитсу. Она эффективно использует сильные стороны соперника против него самого.

Базовой формацией "северян" является – 4-2-3-1 (без мяча вингеры опускаются к опорным, и команда переходит на 4-4-2, 4-4-1-1). Но, при необходимости, команда не менее эффективно может сыграть и с тремя центбеками – 3-4-2-1 или 5-3-2. Например, в матче с "Динамо" (0:0) "Десна" начинала с парой защитников, а затем перешла на тройку.

"ШАХТЕР": ГОВОРЯТ ЦАРЬ НЕ НАСТОЯЩИЙ!

"Шахтер" откровенно провалил старт сезона. Похоже, аномальный отрыв от второго места в прошлом чемпионате несколько расслабил команду Луиша Каштру. "Оранжево-черные" проиграли Луческу Суперкубок и в пяти турах Премьер-лиги добились лишь двух побед. При этом "горняки" забили всего 10 голов, а на ноль сыграли только в одном матче - с "Олимпиком".

Если трудности в матчах с "Десной" и "Зарей" понять можно, то потери очков в противостоянии с "Рухом" - это уже несерьезно. Самое страшное для дончан то, что последние неудачи не выглядят временным кризисом классной команды. На мой взгляд, проблемы "Шахтера" имеют системный характер.

Чемпионы последних четырех сезонов уже привыкли, что их однообразной манеры игры вполне достаточно для доминирования в УПЛ и относительно успешных выступлений на международной арене. Да, выход из группы ЛЧ при Фонсеке и полуфинал ЛЕ с Каштру – это серьезный результат, но для клуба такого масштаба – это не повод почивать на лаврах. Бюджет и кадровый потенциал позволяют рассчитывать на большие свершения.

Жизнь не стоит на месте, футбол, как и все процессы - стремительно эволюционирует. Если начинаешь отставать от глобальных процессов, то автоматически скатываешься вниз. Команда, которая играет в контроль мяча и держит высокую линию обороны, сегодня просто обязана совершенствовать и постоянно держать в тонусе свои действия в проактивной обороне. При этом "Шахтер" далеко не лучшая команда в плане прессинга даже на фоне УПЛ.

У дончан нет четкой, отлаженной структуры коллективного давления на половине поля соперника. Это гарантирует "горнякам" большие проблемы в переходной фазе игры от атаки к обороне. Даже "Рух" на протяжении всего матча пользовался этой проблемой "Шахтера".

Не смотря на то, что трансляторы матчей "Шахтера" упорно рисуют схему 4-2-3-1, команда Каштру в подавляющем большинстве случаев играет с одним опорным. Без мяча дончане поддерживают формацию 4-1-4-1

"Шахтер" испытывает хронические проблемы и в выходе из-под прессинга. Это одна из главных причин такого слабого старта в чемпионате. Многие команды Премьер-лиги стремительно совершенствуют коллективный отбор мяча в финальной трети поля. В каждом матче у ворот "Шахтера" возникают моменты именно после неудачного розыгрыша от своих ворот. От этого страдает и позиционная игра в атаке.

В полуфинале Лиги Европы "Интер" жестко указал на эти две существенные проблемы и в УПЛ ими пользуются все, кому не лень, но создается впечатление, что тренерский состав "горняков" либо считает их не такими существенными, либо рассчитывает, что вскоре эти проблемы снова удастся замаскировать тотальным превосходством в индивидуальном мастерстве игроков.

Вскоре "Шахтеру" предстоит играть матчи группового турнира Лиги чемпионов, где каждую неделю их соперниками будут лучшими команды Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги. Не думаю, что на фон физической усталости и регулярный стресс поспособствуют улучшению результатов на внутренней арене.

Уже давно не актуальна система комплектации донецкой команды, которая была создана еще при Луческу – украинцы сзади, бразильцы впереди. С тех пор многое изменилось в нашем футболе. В Украине выросло потрясающее поколение молодых талантов. Это позволяет пересмотреть заржавевшие убеждения клубного руководства, на которые не вправе влиять даже главный тренер. Если команда выходит в атаку через короткий пас, нужен вратарь, который будет здорово играть ногами, необходимы защитники с определенными характеристиками. Если в Украине таковых найти не получается, то можно расширить круг поиска, а для лимита на легионеров сбалансировать состав украинскими игроками в атакующей группе.

В "Шахтере" не достаточно быть хорошим тренером. Для полного контроля ситуации необходимо добиваться влияния на кадровую политику. Сомневаюсь, что Луиш Каштру способен изменить устоявшуюся систему. В связи с этим его возможная отставка по ходу сезона видится мне неизбежной. Думаю, руководство клуба уже готово к этому и ждет подходящего момента. На мой взгляд, велики шансы на то, что следующим наставником "оранжево-черных" станет Дарио Срна. Легенде уже даже штаб начали формировать, вернув в клуб Карло Николини.

Считаю, что штабу Каштру непросто будет продержаться даже до зимней паузы. Сжатый календарь Лиги чемпионов сделает свое дело. "Шахтеру" трудно будет полноценно восстанавливаться на матчи чемпионата Украины и физически и морально.

Давление, напряженный график и карантин, который тоже может негативно сказаться на функциональной форме и игровых связях, в совокупности создают много проблем. Кто знает, возможно, уже в этом сезоне мы станем свидетелями противостояния Срна – Луческу.

В третьей, заключительной части материала мы проанализируем игру тройки лидеров чемпионата "Динамо", "Ворсклы" и "Колоса".

Фото: ФК "Олимпик", ФК "Десна" и ФК "Шахтер"