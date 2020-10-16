Вместе с Гармашем, Ледневым и Дуэлундом. Динамо отправилось на матч со Львовом

Киевское " Динамо " отправилось во Львов на матч 6-го тура УПЛ с "Рухом".

В список футболистов, которые отправились на выездную встречу, вошло 23 игрока. 20 из них войдут в окончательную заявку на матч.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Кендзера, Попов, Сирота, Забарный;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Леднев;

Нападающие: Родригес, Супряга.

Напомним, что матч "Рух" - "Динамо" состоится в субботу, 17-го октября, и начнется в 17:00.