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Вместе с Гармашем, Ледневым и Дуэлундом. Динамо отправилось на матч со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

В обойме Луческу на матч 23 игрока

Вместе с Гармашем, Ледневым и Дуэлундом. Динамо отправилось на матч со Львовом
Новина українською

Киевское "Динамо" отправилось во Львов на матч 6-го тура УПЛ с "Рухом".

В список футболистов, которые отправились на выездную встречу, вошло 23 игрока. 20 из них войдут в окончательную заявку на матч.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Кендзера, Попов, Сирота, Забарный;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Леднев;

Нападающие: Родригес, Супряга.

Напомним, что матч "Рух" - "Динамо" состоится в субботу, 17-го октября, и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
16.10.2020 в 18:40
Вдало їм на виїзді облажатись
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Spokoyno (Киев)
16.10.2020 в 18:22
Я розумію Рух буде намагатися скористатися ВИСНАЖЛЕВИМ графіком більшості гравців Динамо... Утім перед матчем з Юве тих хто відпахав за збірну бажано було б приберегти. І де тут рівність всіх команд? Одні відпочивали, а інші "пупок рвали" честь країни захищали! Чи треба для збірної нікого не готувати... нехай інші віддуваються?!
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