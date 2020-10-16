Тренер Динамо U-21: Нещерета нужно поддержать. Ошибаются все

Наставник молодежной команды "Динамо" Юрий Мороз прокомментировал выездную игру своих подопечных против львовского "Руха", в которой динамовцы уступили со счетом 1:3.

- "Рух" можно только поздравить с победой. Игра и результат – это разные вещи сегодня. Нам нужно поддержать Нещерета в ситуации, которая произошла в этой игре. Ошибаются все, и сегодня ошибки привели к пропущенным мячам.

- Можно ли сказать, что первый тайм оказался определяющим, и два мяча вашей команде было тяжело отыграть?

- Так и есть. Хотя ребята старались, особенно, во втором тайме. После перерыва мы доминировали, играли на одной половине поля, но, к сожалению, забили только один мяч, а потом пропустили и сами. Нужно быть сконцентрированными не только у ворот противника, но и у своих.

- Почему Русин не стал усилением атакующих действий команды?

- Мы хотели попробовать его на позиции атакующего левого полузащитника. Не все гладко у него получалось в первом тайме. А после перерыва, когда он сыграл на своей привычной позиции, отдал голевую передачу и добавил остроты впереди. Можно сказать, что это был определенный эксперимент.

- Вы сделали ряд замен, пытаясь изменить ход игры в свою пользу. Вы довольны тем, как вошли в игру свежие футболисты?

- Да, доволен, они усилили нашу игру. Появилась активная игра впереди, стали больше комбинировать, особенно, Шулянский и Бражко – эти ребята усилили нашу комбинационную игру. Но, увы, не получилось забить. Нет команд, которые не проигрывают. Есть, над чем работать, будем исправлять ошибки. Это был определенный урок для наших игроков.