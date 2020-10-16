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После предупреждения от УПЛ Рух заявил, что матч с Динамо пройдет без зрителей
Все-таки без зрителей
"
"Рух " до последнего делал все возможное, чтобы поединок прошел с болельщиками. Мы готовы были обеспечить соблюдение всех карантинных требований в соответствии с нормами проведения матчей, чтобы наши болельщики вживую могли посмотреть игру. Но как законопослушный клуб, вынуждены подчиниться постановлению Кабинета министров и отозвать свое приглашение для всех желающих посетить этот поединок ", - говорится в заявлении львовского клуба.
Также клуб извинился перед болельщиками, которые уже приобрели билеты на игру и пообещал вернуть деньги в полном объеме в течении недели. Подробная информация о правилах возврата средств вскоре появится на сайте и в соцсетях клуба.
Напомним, что "Рух " до последнего намеревался проводить матч со зрителями и опубликовал данное заявление лишь после
Поединок "Рух" - "Динамо" состоится 17 октября на "Арене-Львов" и начнется в 17:00.
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