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После предупреждения от УПЛ Рух заявил, что матч с  Динамо пройдет без зрителей

Премьер-лига
(2 голосов)

Все-таки без зрителей

После предупреждения от УПЛ Рух заявил, что матч с  Динамо пройдет без зрителей
Новина українською

"Рух " объявил, что матч 6-го тура УПЛ с "Динамо " пройдет без зрителей.

"Рух " до последнего делал все возможное, чтобы поединок прошел с болельщиками. Мы готовы были обеспечить соблюдение всех карантинных требований в соответствии с нормами проведения матчей, чтобы наши болельщики вживую могли посмотреть игру. Но как законопослушный клуб, вынуждены подчиниться постановлению Кабинета министров и отозвать свое приглашение для всех желающих посетить этот поединок ", - говорится в заявлении львовского клуба.

Также клуб извинился перед болельщиками, которые уже приобрели билеты на игру и пообещал вернуть деньги в полном объеме в течении недели. Подробная информация о правилах возврата средств вскоре появится на сайте и в соцсетях клуба.

Напомним, что "Рух " до последнего намеревался проводить матч со зрителями и опубликовал данное заявление лишь после предупреждения от УПЛ.

Поединок "Рух" - "Динамо" состоится 17 октября на "Арене-Львов" и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
16.10.2020 в 21:27
Зря упирались... а во втором круге могли бы дома со зрителями играть... вот такой получился расклад. Хотели для себя как лучше , а получилось... ну как всегда )))
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.10.2020 в 21:25
в Рухе подумали - дануегонах, еще какой-то Вася Пупкин на стадионе спустит маску, чтобы съесть семечку - и трындец, выпишут 17к штрафа, засчитают техническое и заставят слушать 40мин предсмертных хрипов зеленского о том как он победил коронавирус
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
16.10.2020 в 20:39
А как же бесплатная стрижка? Люди в парикмахерскую не пошли ради шары, а вы им удар под дых...
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.10.2020 в 20:32
Не рухайте Рух!!!
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0
-1
oleg dynamo (львівська)
16.10.2020 в 20:26
і ДК не пішов на зустріч мотивуючи своїми глядачами і ,,,сам не гам і другому не дам...
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+1
-1
Technical
16.10.2020 в 20:25
"Что ж ты фраер, сдал назад"...
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.10.2020 в 20:15
АБЛЬОМ
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0
0


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