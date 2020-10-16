Пятов и Степаненко сдали отрицательные тесты на коронавирус

В четверг 15 октября все футболисты, тренеры и сотрудники " Шахтера " сдали тесты на COVID-19.

На следующий день стали известны результаты: все – отрицательные. Соответственно команда в том же составе завершает подготовку к игре со "Львовом",

Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко также сдали тесты, результаты – отрицательные. Для футболистов режим самоизоляции заканчивается, и им предстоит пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу.

Еще 9 игроков "Шахтера", у которых коронавирус выявлен 8 октября, остаются на самоизоляции - они будут тестироваться в воскресенье, 18 октября.