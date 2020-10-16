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Пятов и Степаненко сдали отрицательные тесты на коронавирус
Но игрокам еще нужно пройти ряд процедур
В четверг 15 октября все футболисты, тренеры и сотрудники "
На следующий день стали известны результаты: все – отрицательные. Соответственно команда в том же составе завершает подготовку к игре со "Львовом",
Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко также сдали тесты, результаты – отрицательные. Для футболистов режим самоизоляции заканчивается, и им предстоит пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу.
Еще 9 игроков "Шахтера", у которых коронавирус выявлен 8 октября, остаются на самоизоляции - они будут тестироваться в воскресенье, 18 октября.
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