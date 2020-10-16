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Пятов и Степаненко сдали отрицательные тесты на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Но игрокам еще нужно пройти ряд процедур

Пятов и Степаненко сдали отрицательные тесты на коронавирус
Новина українською

В четверг 15 октября все футболисты, тренеры и сотрудники "Шахтера" сдали тесты на COVID-19.

На следующий день стали известны результаты: все – отрицательные. Соответственно команда в том же составе завершает подготовку к игре со "Львовом",

Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко также сдали тесты, результаты – отрицательные. Для футболистов режим самоизоляции заканчивается, и им предстоит пройти медосмотр, по итогам которого будет определен день возвращения к тренировочному процессу.

Еще 9 игроков "Шахтера", у которых коронавирус выявлен 8 октября, остаются на самоизоляции - они будут тестироваться в воскресенье, 18 октября.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (6)
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Ten0N (Leopolis)
16.10.2020 в 21:22
А кто-то сомневался что кроты будут готовы к матчам ЧУ и ЛЧ?
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0
-1
ЖИТОМИР (Житомир)
16.10.2020 в 20:50
очень опасная болезнь, но пока не могут понять чем опасна!
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0
-2
ЖИТОМИР (Житомир)
16.10.2020 в 21:24
ставьте дизлайки лучше врачам с молчания которых во всей еде ракообразующие и прочие добавки, производителям еды которые всех травят, доводят до рака и кровеносных болезней пальмовым маслом, чинушам которые принимают это всё!!! здоровому человеку не сташен этот вирус, а все выше перечисленые косят бабло, убивают людей и делают героический вид что борятся с вирусом))))
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
16.10.2020 в 20:33
Замахала эта ковидка.........
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0
0
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scorpius (Ck)
16.10.2020 в 20:32
Бокасса, твой выход!)
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
16.10.2020 в 20:41
Выходи!!!))))
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+2
-1


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