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Панькив избавился от коронавируса, но с Ингульцом не сыграет
У вратаря остаются некоторые проблемы со здоровьем
"Александрия", несмотря на
При этом, вратарь сборной Украины, капитан "Александрии" Юрий Панькив не сможет помочь "горожанам" в єтом матче.
Панькив уже избавился от коронавируса, но у вратаря остаются некоторые другие проблемы со здоровьем, и медицинский персонал "Александрии" принял решение, что ему еще рано возвращаться в строй.
Напомним, что матч шестого тура чемпионата УПЛ "Александрия" - "Ингулец" состоится в воскресенье 18 октября.
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