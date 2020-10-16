Панькив избавился от коронавируса, но с Ингульцом не сыграет

"Александрия", несмотря на вспышку коронавируса , продолжает готовиться к матчу 6-го тура УПЛ против "Ингульца".

При этом, вратарь сборной Украины, капитан "Александрии" Юрий Панькив не сможет помочь "горожанам" в єтом матче.

Панькив уже избавился от коронавируса, но у вратаря остаются некоторые другие проблемы со здоровьем, и медицинский персонал "Александрии" принял решение, что ему еще рано возвращаться в строй.

Напомним, что матч шестого тура чемпионата УПЛ "Александрия" - "Ингулец" состоится в воскресенье 18 октября.