Пятов: Полностью здоров и уже готов к возвращению на поле

Нет худа без добра: Бущан и компания приобрели бесценный опыт игры с грандами; появилась перспективная пара центральных защитников (и это без Попова). Хотя, возможно, - и скорее всего - с приходом последнего, Шева вернет Миколенко на левый фланг. Уверен, что и сам Шева наверняка извлек для себя полезный урок. Да и немцы теперь будут осторожны как никогда, что не может не внушать здоровый оптимизм :)