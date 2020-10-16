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Пятов: Полностью здоров и уже готов к возвращению на поле

Премьер-лига
(2 голосов)

Капитан Шахтера победил коронавирус

Пятов: Полностью здоров и уже готов к возвращению на поле
Новина українською

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов, который сдал негативный тест на коронавирус, анонсировал свое возвращение к тренировкам.

"У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат.

Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле.

Увидимся совсем скоро.

P.S. Видео из архива", - написал Пятов в Инстаграме.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) коронавирус
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Комментарии (8)
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Joyce (Donetsk)
16.10.2020 в 23:01
Нет худа без добра: Бущан и компания приобрели бесценный опыт игры с грандами; появилась перспективная пара центральных защитников (и это без Попова). Хотя, возможно, - и скорее всего - с приходом последнего, Шева вернет Миколенко на левый фланг. Уверен, что и сам Шева наверняка извлек для себя полезный урок. Да и немцы теперь будут осторожны как никогда, что не может не внушать здоровый оптимизм :)
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0
0
Igor1010 (Вінниця)
16.10.2020 в 21:52
Кроты ковидные....Ненавижу, спланированная акция чтоб в сборную не ехать, а на реал и Стьопа будет здоров
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0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
16.10.2020 в 21:56
У тебя был ковид ?? Думаю , что нет ... поэтому дохрена и п!Zdiшь ! Думай головой... и не болей
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+1
-2
Igor1010 (Вінниця)
16.10.2020 в 22:46
П! Zdыш ты, а я Українець
0
0
Igor1010 (Вінниця)
16.10.2020 в 22:48
У тех у кого был ковид месяц в чувство не могут прийти, а эти дизертиры через две недели уже на Реал выйдут. Так что сам думай, если есть чем.
0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
16.10.2020 в 23:15
Igor1010 (Вінниця), да ты шо !!! Расскажи об этом Трампу. Борису Джонсону и супруге Зеленского... Недоиграли ? Недолежали месяц без чувств ? Или у тебя просто мозгов нет ?
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йоперний театр (Наш футбол)
16.10.2020 в 23:00
Все правильно, думали с Испанией так и так влетим, лутше на Реал побережемся. Пускай в запас садится грипозний.
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-1
pilips111 (Чернигов)
16.10.2020 в 21:41
Не надо
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