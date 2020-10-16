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Пятов: Полностью здоров и уже готов к возвращению на поле
Капитан Шахтера победил коронавирус
Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов, который
"У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат.
Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле.
Увидимся совсем скоро.
P.S. Видео из архива", - написал Пятов в Инстаграме.
Приступаю к тренировкам через несколько дней⚽️ ⠀ У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат???? Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле. ⠀ Увидимся совсем скоро???? ⠀ P.S. Видео из архива @fcshakhtar
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