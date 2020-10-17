Платиновая жертва. Тудор Бэлуцэ желает начать взрослую карьеру в Динамо

Во второй раз за два года Тудор Бэлуцэ подписывает контракт с новым клубом в последний день переходов. Во второй раз новость об этом на время убирают из-за возникших проблем. Правда, на этот раз его новый тренер требовал подписать его. Мирча Луческу привёл в "Динамо" одну из звёзд молодёжного Евро-2019. И поколения, которое Георге Попеску считает "платиновым". То есть ценнее "золотого" поколения его самого, Хаджи, Думитреску, Петреску, Илие. Впрочем, на сегодня "платиновый" Белуце - всего лишь ещё одна жертва Английской Премьер-Лиги. И его взрослая карьера под большим вопросом.

Будущее Румынии

До лета 2019-го года карьерный путь Тудора был весьма гладким. Вначале он попал в школу Попеску, а затем - в "Вииторул" (означает "будущее") Хаджи. "Карпатскому Марадоне" надоело постоянно ссориться с боссами "Стяуа", "Галатасарая", сборной Румынии и 11 лет назад он начал строить свой клуб. На основе академии, в которую вложил большую для Румынии сумму из личных денег - около десяти миллионов евро. 300 её учеников он называет "своими детьми", заявляет, что тратит на академию в десять раз больше, чем кто-либо в Румынии. При том, что бюджет взрослой команды один из наименьших в Лиге 1.

Все в клубе играют по схеме 4-3-3, вырабатывают технику, быстрый короткий пас. "Я посетил пять футбольных академий в Голландии и научился организации у них. А стиль взял у испанцев". И это работает. В 2017-ом году "Вииторул" стал самым молодым чемпионом своей страны в Европе со средним возрастом игроков 23.7, его юношеские команды начали выигрывать чемпионаты ещё ранее, были юноши и в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Более сотни воспитанников клуба играют в двух взрослых Высших дивизионах страны. Десятеро были в заявке сборной на молодёжном Евро-2019. И в Европе академию хвалят и отмечают.

Её бенефис пришёлся на тот Евро. Матч против Хорватии с её 13-ю воспитанниками "Динамо" Загреб называли битвой двух лучших академий Восточной Европы. "Вииторул" разгромил "Динамо" со счётом 4:1, затем забил столько же мячей новой молодёжной империи - англичанам, не проиграл французам и оступился лишь в полуфинале. Из игроков той сборной Георге Пушкаш и Андрей Раду получили контракты с "Интером", Разван Марин - с "Аяксом", Алекс Пэшкану - с "Лестером", Янис Хаджи (сын) ещё до этого ушёл в "Фиорентину". А Бэлуцэ за рекордные для его клуба деньги (3 миллиона евро) уехал в "Брайтон".

Жертва АПЛ

Правда, далее всё застопорилось. Пушкаш к 24-ём годам уже играл в семи клубах, большей частью - в аренде в Серии Б. Раду также в арендах либо второй вратарь "Интера". Марин из "Аякса" перешёл не в "Барселону" или "Ювентус", а в "Кальяри". Хаджи провалился и в "Фиорентине", и в "Генке". А Пэшкану и наш герой остались на уровне молодёжных команд своих английских клубов и аренд. На взрослом клубном уровне за последний год Тудор провёл ровно пять матчей. Один - за "Брайтон" в Кубке Лиги и четыре - за "АДО Ден Хааг", которого от вылета спасло лишь прекращение Эредивизие из-за коронавируса.

В чём причина его провалов? Частично - в плохих решениях. В аутсайдере всегда трудно. В "Ден Хааг" он провёл четыре матча из семи, в трёх из них команда пропускала четыре мяча. У ограниченного 59-летнего английского тренера Алана Пардью, впервые в карьере уехавшего за границу, он не мог ничему научиться. А известные своим буйством болельщики, в феврале прорвавшиеся на базу для разговоров с игроками, спокойствия точно не добавляли. В "Брайтоне" же он слишком задержался, не желая уходить в аренду. И отказываясь признавать, что новый тренер Грэм Поттер сразу ставит на нём крест.

Хотя в "Брайтоне" была перспектива. При Крисе Хьютоне за четыре года лишь двое игроков пробились в первую команду из юношеской. А Поттер и спортивный директор Дэн Эшворт как раз начали молодёжный проект. Как раз в духе этого нетипичного для АПЛ клуба, мало тратящего, мало покупающего игроков и много продающего. И активно смотрящего на Восточную Европу. Вот и в сентябре они взяли двух молодых поляков, также на контракте в команде молодой словенец. Строитель той самой английской молодёжной империи экс-технический директор Федерации Эшворт, румын Флорин Андоне в команде - отличные условия.

Была одна "проблемка" - Бэлуцэ брал Хьютон, а не Поттер. Последний же говорил о проблемах подопечного с физической готовностью. Наверное, не случайно он стал всего лишь третьим трансфером из Румынии прямо в АПЛ за десять лет. И двое первых - Влад Кирикеш и Флорин Гардош - не задержались. Уж слишком разные стили и требования. Более того, румынский журналист Александру Аврам даже заявляет, что выходцы из "Вииторула" испытывают большие проблемы в игре при любых схемах, кроме 4-3-3. А Поттер использует 4-2-3-1 и 4-4-2. Да и, пожалуй, переход в АПЛ и вовсе противопоказан любому молодому игроку.

Бускетс и Попеску

Вообще-то, после Евро-2019 его встретили в Англии как раз с энтузиазмом. Реально считая большим талантом, взятым за смешные деньги. Сайт болельщиков We Are Brighton сравнил его с Серхио Бускетсом. Отмечая спокойствие с мячом даже под прессингом, хорошее видение поля, умение отдать правильный пас и вперёд и в сторону. Умение забросить на бег партнёрам. Умение прочитать шаги соперника и перехватить мяч (его лучший скилл). Трудолюбие и агрессию в отборе. Вспоминали о его диагонали против хорватов, построившей гол, а затем его перехват у штрафной, прорыв и точный удар слабой левой ногой.

В Румынии же и вовсе от него в восторге. Попеску видит в нём себя и заявляет, что "Барселона" жалеет, что не послушала его совета и не взяла его. Отмечает его игровой ум и многогранность. "Давно не видел такого цельного игрока. Мало таких, кто умеет вести так игру под прессингом". Думитреску также отмечает умение мыслить, тактическую дисциплину: "Игру строят через него". А владелец главного соперника академии "Вииторула" "Стяуа" Джиджи Бекали заявляет: "Больше всего я жалею, что не взял его в своё время. Он скала, камень, его невозможно пройти. Он будет стоить 200 миллионов евро".

Хаджи рассказывает о нетипичном выходце из его академии "технарей". О настоящем профи. И интеллигенте. "Он был отличником в школе во время игры у нас. Не знаю, как у него это получалось. Мы даже называли его "Господин Профессор". Однажды он сказал мне, что устал и не готов играть, тогда я посоветовал ему играть мозгами. Он даже более цельный игрок, чем Попеску". Тудор умеет чувствовать, он плакал в последнем матче за "Вииторул". Умеет и огрызаться, как после неудач с главной сборной (за неё он отыграл уже шесть матчей, причём все официальные): "Что нам теперь, карьеру заканчивать?"

Впрочем, недостатков и сомнений немало. Верить работникам "Вииторула" Попеску и Хаджи вовсе не обязательно. Особенно - первому, в своё время осуждённому за отмывание денег на трансферах. Верить Бекали - и вовсе себя не уважать. Думитреску уже ошибся, считая "Брайтон" лишь ступенькой во взлёте Тудора. А игравший в Англии восемь лет Дан Петреску как раз был скептичен насчёт АПЛ, заявляя, что там нужно приносить всю жизнь в жертву футболу. Как и Разван Рац: "В АПЛ нужно бороться вначале с самим собой, затем с коллегами и уже потом - с соперниками. Похоже, Бэлуцэ проиграл уже в первом бою.

We Are Brighton также пытается докопаться до чисто футбольных причин провала этого знатока английского языка и любителя книг о психологии. Отмечая и отсутствие 4-3-3 в "Брайтоне", и не лучшие скорость и выносливость 192-сантиметрового опорника, начинавшего карьеру центральным защитником, и слабую левую ногу, портящую баланс всего корпуса. Именно через неё его и проходят. И его скорости мысли также не хватало для Англии. Пожалуй, и для Голландии. В УПЛ, разумеется, он получит больше времени для раздумий, увидит меньше монстров в борьбе за мяч. Но ведь впереди ещё и "Барса" с "Юве".

Смена режима

Бэлуцэ попрощался с Англией голом с центра поля в ворота молодёжи "Челси", а вот в молодёжной сборной Румынии в октябре получил две жёлтые карточки за 34 минуты против Мальты и не играл против Украины. Что это говорит о его форме? Она наверняка не лучшая. Как и настроение после провалов в двух клубах подряд. После назначения Франка Де Бура главным тренером сборной Нидерландов бывший её игрок Рене Ван Дер Гайп возопил: "Ни в одной стране в мире не назначат тренером сборной человека, провалившегося в трёх клубах подряд!" А в какую сборную и какие клубы возьмут такого игрока?

В случае третьего провала подряд Тудор рискует оказаться "сбитым лётчиком" уже в 22 года. Условия у него в "Динамо" неплохи. Соотечественник Луческу, схема 4-3-3. Он отлично знает английский, во время карантина в Голландии научился готовить еду. Он не замечен в любви к вечеринкам, ведёт себя прилично. И от него не ожидают стать спасителем, а просто помочь, внести вклад. Он уже не громкий талант. Так легче. Но и в "Брайтоне" был Андоне, в карантине в Голландии - Марин. Сумеет ли Бэлуцэ переключиться из режима будущей звезды в режим ещё одного игрока? В режим борьбы за игровые минуты?