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Тренер Руха: В Динамо появилось много молодых футболистов, которые демонстрируют силовой футбол

Премьер-лига
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Иван Федык поделился ожиданиями от матча с Динамо

Тренер Руха: В Динамо появилось много молодых футболистов, которые демонстрируют силовой футбол
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Главный тренер "Руха" Иван Федык рассказал о подготовке львовян к матчу 6-го тура УПЛ с "Динамо".

"На прошлой неделе команда была под нагрузками. Мы провели два товарищеских матча, для нас это были очень информативные поединки. Нынешнюю тренировочную неделю мы посвящаем подготовке к игре с киевским "Динамо". Настойчиво работаем и настраиваемся на очень тяжелый матч.

Будем пытаться играть в свой футбол, но, конечно, изучаем стиль игры соперника. С приходом Луческу игра киевлян несколько изменилась. Появилось очень много молодых футболистов, которые демонстрируют силовой футбол. Также в распоряжении наставника "Динамо" есть быстрые и опытные игроки, поэтому нам будет очень тяжело с ними играть", — рассказал Федык.

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Поединок "Рух" - "Динамо" состоится 17 октября на "Арене-Львов" и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
ФК Рух

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