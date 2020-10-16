Тренер Руха: В Динамо появилось много молодых футболистов, которые демонстрируют силовой футбол

Главный тренер " Руха " Иван Федык рассказал о подготовке львовян к матчу 6-го тура УПЛ с "Динамо".

"На прошлой неделе команда была под нагрузками. Мы провели два товарищеских матча, для нас это были очень информативные поединки. Нынешнюю тренировочную неделю мы посвящаем подготовке к игре с киевским "Динамо". Настойчиво работаем и настраиваемся на очень тяжелый матч.

Будем пытаться играть в свой футбол, но, конечно, изучаем стиль игры соперника. С приходом Луческу игра киевлян несколько изменилась. Появилось очень много молодых футболистов, которые демонстрируют силовой футбол. Также в распоряжении наставника "Динамо" есть быстрые и опытные игроки, поэтому нам будет очень тяжело с ними играть", — рассказал Федык.

Читайте также После предупреждения от УПЛ Рух заявил, что матч с Динамо пройдет без зрителей

Поединок "Рух" - "Динамо" состоится 17 октября на "Арене-Львов" и начнется в 17:00.