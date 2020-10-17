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6-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей шестого тура
Уже сегодня начнется 6-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
17 октября (суббота)
"Минай" – "Мариуполь" - 14.00, Футбол 2
"Шахтер" – "Львов" - 17.00, Футбол 2
"Рух" – "Динамо" - 17.00, Футбол 1
"Заря" – "Колос" - 19.30, УНИАН
18 октября (воскресенье)
"Олимпик" – "Ворскла" 14.00, Футбол 1
"Александрия" – "Ингулец" 17.00, Футбол 1
"Днепр-1" – "Десна" 19.30, УНИАН
Также отметим, что матчи "Заря" – "Колос" и "Днепр-1" – "Десна" можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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