6-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня начнется 6-й тур УПЛ , который расписан на субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

17 октября (суббота)

"Минай" – "Мариуполь" - 14.00, Футбол 2

"Шахтер" – "Львов" - 17.00, Футбол 2

"Рух" – "Динамо" - 17.00, Футбол 1

"Заря" – "Колос" - 19.30, УНИАН

18 октября (воскресенье)

"Олимпик" – "Ворскла" 14.00, Футбол 1

"Александрия" – "Ингулец" 17.00, Футбол 1

"Днепр-1" – "Десна" 19.30, УНИАН

Также отметим, что матчи "Заря" – "Колос" и "Днепр-1" – "Десна" можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.