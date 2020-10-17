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6-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание трансляций матчей шестого тура

6-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже сегодня начнется 6-й тур УПЛ, который расписан на субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

17 октября (суббота)

"Минай" – "Мариуполь" - 14.00, Футбол 2

"Шахтер" – "Львов" - 17.00, Футбол 2

"Рух" – "Динамо" - 17.00, Футбол 1

"Заря" – "Колос" - 19.30, УНИАН

18 октября (воскресенье)

"Олимпик" – "Ворскла" 14.00, Футбол 1

"Александрия" – "Ингулец" 17.00, Футбол 1

"Днепр-1" – "Десна" 19.30, УНИАН

Также отметим, что матчи "Заря" – "Колос" и "Днепр-1" – "Десна" можно посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) ФК Минай СК Днепр-1
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